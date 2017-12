Comisia “Nemirschi” va elabora un raport pînă sîmbătă

Comisia parlamentară de anchetă care verifică modul în care Ministerul Mediului, condus de Nicolae Nemirschi, a atribuit un contract de publicitate, a audiat, ieri, reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), directori din Ministerul Mediului şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei. Preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă, şi directorul general adjunct al UCVAP, Bogdan Olaru, au avut, la audierea în comisia Nemirschi, puncte de vedere diferite privind legalitatea procedurilor la contractul Ministerului Mediului pentru campania de promovare a Programului operaţional sectorial. Trăilă a precizat că Ministerul Mediului era obligat să solicite firmei Ars Advertising, care a cîştigat licitaţia pentru campania de promovare a Programului sectorial operaţional lot 2, să menţioneze faptul că a subcontractat firmei Best Advertising. Trăilă a adăugat că, din punctul de vedere al ANRMAP, \"e o problemă care priveşte derularea contractului ca atare\" şi că Ministerul Mediului ar fi trebuit să ia măsurile care se impun. În schimb, directorul general adjunct al UCVAP, Bogdan Olaru, a declarat că Ministerul Mediului a respectat procedurile legale la atribuirea contractului şi că ministerul a utilizat legal procedura de negociere. \"Noi am făcut verificările la momentul în care nu era toată această presiune şi ne-am permis să fim imparţiali\", a adăugat Olaru, ceea ce a stîrnit nemulţumirile deputaţilor PD-L din comisie, Petru Călian calificîndu-l pe Olaru drept \"avocatul diavolului\". La rîndul său, fostul director general al Direcţiei de implementare a fondurilor europene din Ministerul Mediului, Silviu Stoica, a precizat că Ministerul nu a cerut informaţii firmei Ars Advertising legate de subcontractare: \"Este obligaţia contractorului să facă acest lucru şi, atît timp cît nu au făcut acest lucru, noi nu aveam de unde să ştim că au subcontractat\", a adăugat Stoica. Reprezentanţii firmelor Ars Advertising şi Best Advertising au precizat, la rîndul lor, la audierile din comisia de anchetă, că între cele două firme nu există o subcontractare, ci o relaţie de furnizare de servicii. \"Nu am subcontractat, am avut furnizori de servicii\", a explicat directorul Ars Advertising, Gabriel Ştefănescu, adăugînd că această campanie s-a încheiat în luna iunie şi \"totul este OK\", a depus rapoartele la Minsterul Mediului şi aşteaptă acceptarea lor pentru a primi banii. Reprezentanţii firmei Best Advertising au arătat că, la rîndul lor, au avut mai mulţi furnizori de servicii pentru derularea aceastei campanii. Preşedintele comisiei, Mircea Duşa, a precizat, la finalul şedinţei, că membrii comisiei urmează să lucreze, pînă sîmbătă, la elaborarea raportului.