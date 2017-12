Comuna Ciobanu are bază sportivă la standarde europene

Proiectul de amenajare a bazei sportive din comuna Ciobanu a fost realizat cu succes. Conform spuselor autorităţilor locale, proiectul iniţiat în 2011, în valoare de 700.000 de lei, a fost susţinut cu sprijinul UE, care a suportat 75% din cheltuieli, restul fiind plătit din bugetul local. Lăsând la o parte aceste detalii, localnicii din Ciobanu s-au ales cu un teren de sport nou-nouţ la ieşirea din comună, despre care primarul Tudorel Gurgu spune că se ridică la standarde europene. „Terenul are o pistă de alergat, are tribune cu 200 de scaune, nocturnă, vestiare cu duşuri şi grupuri sanitare. În plus, am amenajat şi o parcare cu 200 de locuri lângă teren, unde oamenii îşi pot lăsa maşinile în siguranţă”, a declarat edilul. Primarul spune că, pe acest teren, echipa locală de fotbal, Dunărea Ciobanu, are ocazia să joace acasă. „Şi copiii de la şcoală vor putea face educaţie fizică aici, cu toate că au propria sală de sport, dar trebuie să alerge şi-n aer liber”, a afirmat Gurgu. Edilul spune că baza sportivă este gata, dar mai trebuie racordată la sistemul de electricitate. „În scurt timp voi depune dosarul de racordare la furnizorul de electricitate, iar săptămâna viitoare deja vom putea folosi nocturna”, a conchis Tudorel Gurgu.