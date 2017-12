Comuna Independenţa, eliminată de pe lista de investiţii a Ministerului Educaţiei

Primarul comunei Independenţa, Cristea Gîscan, a aflat la sfîrşitul săptămînii trecute, la o întîlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, că localitatea pe care o reprezintă a fost exclusă de pe lista celor care ar fi trebuit să beneficieze de finanţare în vederea construirii unui campus şcolar. Iar acest lucru s-a întîmplat, potrivit spuselor primarului, după ce fuseseră îndeplinite foate formalităţile demarării construcţiei, inclusiv stabilirea unui amplasament, prin hotărîre de Consiliu Local. Potrivit afirmaţiilor lui Cristea Gîscan, Independenţa fusese prinsă în lista programelor pentru construirea de campusuri preuniversitare, mai exact pentru construirea unei şcoli de arte şi meserii. “Pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei se putea observa că această construcţie avea să fie realizată la Independenţa. Am stat liniştit şi am aşteptat să vină cineva pentru a prelua amplasamentul pentru demararea lucrărilor, dar am constatat că nu vine nimeni. La întîlnirea de săptămîna trecută cu premierul Tăriceanu şi cu ministrul Educaţiei, organizată de Asociaţia Comunelor din România, m-am interesat îndeaproape la ministrul secretar de stat în legătură cu acest fapt şi am aflat că Independenţa nu mai figurează pe liste pentru construirea unui astfel de centru. În schimb, am aflat că se vor construi campusuri şcolare la Medgidia şi la Mangalia, unde deja există astfel de centre“, a declarat Cristea Gîscan. În aceste condiţii, peste 100 de elevi de la şcoala din Independenţa, din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, vor trebui să înveţe după-amiaza, în schimbul doi sau chiar trei, pînă la orele 21:00, pentru că imobilul este neîncăpător, iar procesul de învăţămînt trebuie să se desfăşoare în condiţii cît de cît normale. Edilul şef a mai spus că, prin eliminarea comunei de pe lista de investiţii a Ministerului Educaţiei, copiilor de la Independenţa care au reuşit să intre la liceu cu note mari dar nu au posibilitatea financiară să îşi plătească o gazdă în altă localitate, li s-a furat şansa de a-şi finaliza cursurile. “În loc să dea ajutoare la puturoşi, Guvernul ar trebui să iniţieze un ajutor pentru copiii care au obţinut rezultate bune la examenele naţionale, să ofere burse guvernamentale prin care aceşti copii să fie întreţinuţi în cămine, iar părinţii şi primăria să le asigure un minimum de rechizite şi îmbrăcăminte. În ultimii şapte ani, Primăria Independenţa a avut ca program principal reabilitarea învăţămîntului şi alocă în fiecare an peste 50% din bugetul local pentru acest domeniu, dar în momentul în care trebuia să se materializeze un program pentru care administraţia locală s-a zbătut, comuna a fost eliminată de pe liste pe nu ştiu ce criterii politice“, a mai spus Gîscan. Pentru a vedea dacă mai poate fi făcut ceva, primarul s-a deplasat la Inspectoratul Şcolar Judeţean, unde a primit răspunsuri similare cu cele ale ministrului secretar de stat. “În urma discuţiilor pe care le-am purtat cu inspectorul şcolar general, Marian Sîrbu, am înţeles că ISJ nu influenţează în niciun fel numărul de campusuri şcolare care se vor construi la nivelul judeţului Constanţa, iar inspectorului general i-a fost prezentată lista cu banii care vor fi alocaţi la nivelul judeţului Constanţa abia la sfîrşit“, a mai spus primarul.