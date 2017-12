Concert şi masterclass cu maestrul Emil Crăsnaru

Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius”, cu sprijinul Muzeului de Artă, a organizat, duminică seară, la sediul instituţiei muzeale, în cadrul unui masterclass de interpretare muzicală cu participarea maestrului George Crăsnaru, concertul „Bijuterii muzicale”. În ciuda ploii, numeroşii spectatori s-au delectat cu arii celebre, prezentate de George Emil Crăsnaru, Doctor Honoros Causa al Universităţii „Ovidius”. Renumitul bas-bariton a fost acompaniat la pian de conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu. „Flautul fermecat” - aria lui Sarastro „In diesen heilgen Hallen”, de W. A. Mozart, „Bărbierul din Sevilla” - aria lui Don Basilio, „Don Carlos” - „Ella giammai m’amo”, de Giuseppe Verdi sunt doar câteva dintre „bijuteriile muzicale” cu care cei doi maeştri au încântat publicul cum numai ei puteau.

DUPĂ TREI ANI „Ultima oară am fost la Constanţa acum trei ani, când am primit din partea Universităţii „Ovidius” titlul de Doctor Honoris Causa. A fost o plăcere pentru mine şi am făcut anual câte un masterclass. Ulterior, a existat o întrerupere, din cauza unor probleme de organizare şi mă bucur că prin lect. univ. dr. Ioan Ardelean, buna tradiţie se reia. Aş vrea să-i ajut cât de mult se poate pe tinerii studenţi ai universităţii, pentru că acesta este viitorul. Noi prin ei trăim. Arta este pentru tineret mai mult, noi, bătrânii, ne bucurăm de ea, nu putem trăi - o parte dintre noi - fără ea, dar tineretul trebuie să o cunoască la un nivel superior, nu de manele sau la nivel de improvizaţie”, a declarat maestrul George Emil Crăsnaru, pentru cotidianul „Telegraf”.

Tot cunoscutul bas-bariton ne explică că regretă „pana de valori” prin care trece teatrul românesc şi arta, în general. Mai exact, valorile autohtone în devenire preferă să plece în străinătate, unde arta lor este recunoscută şi apreciată. „Am vrut să arăt tinerilor cântăreţi, cu care voi face, de mâine (n.r. luni), un masterclass, ce se poate face cu vocea şi corpul uman, cu expresiile şi culorile. Aceasta este arta şi această cultură poate înfrumuseţa mult viaţa oamenilor”, a explicat apreciatul artist scopul acestui masterclass susţinut la Constanţa.