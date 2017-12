Concluzia FMI: Statul trebuie să înceteze să fure?!

Şeful FMI a găsit de cuviinţă să se disculpe în privinţa petrecerii de la Sinaia şi să explice cum că a dorit să înţeleagă mai bine cultura (gastronomică şi muzicală – n.r.) românească. Ceea ce ne-am dori noi ar fi ca şeful FMI să încerce să înţeleagă mai bine “cultura economică” autohtonă şi să nu mai arunce cuvinte mari, goale de sens, aplicabile în teorie doar într-un stat european şi nu într-o Românie atât de îndepărtată de acest statut. Astfel, naivitatea evidentă a misiunii FMI în România, scoate la iveală noi şi noi secvenţe stupefiante din filmul “Duios Franks povestea”… Şeful FMI a explicat, ieri, cu ocazia conferinţei de presă susţinute la finalul misiunii FMI în România cum contractele bilaterale pentru energie negociate direct de care beneficiază doar anumite grupuri pe cheltuiala populaţiei ar trebui încetate imediat. Argumentul? Astfel de înţelegeri provoacă numai la Hidroelectrica pierderi de 175-275 milioane euro în fiecare an. \"Contractele bilaterale ce creează un cadru inechitabil şi de care beneficiază numai anumite grupuri, pe cheltuiala publicului, ar trebui încetate imediat. Cetăţenii români, care sunt în ultimă instanţă proprietarii companiilor de stat, pied 175-275 milioane euro în fiecare an numai la Hidroelectrica, din cauza acestor contracte\", a declarat, ieri, şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks. Prin urmare, este esenţial ca prin reglementare să se garanteze o piaţă stabilă şi protecţie împotriva practicilor abuzive, a adăugat oficialul FMI. Referindu-se la companiile de stat în general, Franks a afirmat că acestea trebuie să devină suficient de atractive pentru investitorii privaţi, asigurându-se spre exemplu că preţurile reglementate vor dispărea şi că sectorul privat poate deţine pachete majoritare de control, pentru a continua investiţiile cu capital nou. \"Dacă este bine implementat, acest program de reformă va aduce o infuzie substanţială de capital şi de management privat pentru revigorarea acestor întreprinderi. Investiţiile mai mari în sectoare generatoare de creştere precum energia şi transporturile ar putea lansa România pe calea unei creşteri potenţiale şi mai mari\", a afirmat Franks. Ar trebui probabil să i se explice lui Franks că la noi chiar asta este ideea: companiile de stat legate într-un fel sau altul de cele private trebuie mulse până la ultima picătură pentru a fi apoi vândute pe nimic unor “investitori strategici” care, peste un an sau doi, să le dea pe multe miliarde unor alţi “investitori strategici” însă de data aceasta străini. Aceasta este schema, foarte simplă, care funcţionează în România de după Revoluţie. Când se va trezi şi misiunea FMI la realitatea românească?

COMPANIILE DE ÎNGRĂŞĂMINTE, ÎNCĂRCATE LA FACTURA DE GAZE Companiile de îngrăşăminte fac profituri foarte mari pe baza preţului extrem de redus la gaze, România exportând practic gaze la un preţ foarte redus, situaţie aberantă, a declarat, tot ieri, şeful misiunii FMI. \"Când ajustaţi preţurile şi le dereglementaţi daţi posibilitatea să se facă investiţii. România are nevoie de investiţii. E aberant să daţi gaze ieftin la companiile de îngrăşăminte. Companiile de îngrăşăminte fac profituri foarte mari pe baza preţului extrem de redus la gaze\", a afirmat Franks. Oficialul FMI a reiterat poziţia exprimată anterior, că legislaţia care interzice exporturile de gaze naturale încalcă directivele UE şi statul \"ar putea avea probleme\" în această privinţă. \"România trebuie să fie mai independentă, să crească producţia. Acum există investitori care explorează după gaze în bazinul Mării Negre, dar trebuie să existe cadrul legal, să nu existe bariere. Trebuie susţinute aceste investiţii\", a arătat şeful misiunii FMI în România.