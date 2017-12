Condiţii pentru a primi subvenţie la taxa de habitat

ACTUALIZARE Ce se va întâmpla cu acei constănţeni care şi-au plătit deja taxele şi impozitele locale, inclusiv taxa de habitat, după ce subvenţia pentru această taxă a fost modificată pentru acest an în ultima şedinţă a Consiliului Local Constanţa? Ce trebuie să facă locuitorii municipiului pentru a demonstra că se încadrează în limitele impuse de Primăria Constanţa pentru a beneficia în continuare de subvenţie la plata taxei şi când vor primi înştiinţările de plată pentru a şti exact cât au de plătit, sunt doar câteva dintre întrebările care stau pe buzele multor contribuabili constănţeni. Pentru a ne lămuri şi noi în aceste privinţe, ne-am adresat directorului Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa, Virginia Uzun. Şeful SPIT a explicat că, prin prisma ultimelor modificări ale cuantumului de plată al taxei de habitat, instituţia va expedia persoanelor fizice noile înştiinţări de plată începând cu luna februarie, după calcularea taxei de habitat pentru fiecare contribuabil în parte, în funcţie de venit. Astfel, persoanele fizice care au achitat deja impozitele şi taxele locale aferente anului 2013, parţial sau total, vor primi înştiinţări de plată doar cu diferenţele rămase de plată în baza noilor sume aferente taxei, pentru că SPIT va lua în calcul plăţile realizate deja. „Amintim, de asemenea, că, pentru persoanele fizice care au depus dosare cu declaraţii de venit pentru subvenţia la căldură (indiferent de sursa de încălzire), taxa de habitat va fi recalculată în mod automat cu încadrarea în cuantumul aferent venitului mediu pe membru de familie“, a declarat Uzun.

PERSOANE NEDECLARATE Directorul SPIT a precizat că persoanele fizice care nu au dosare de încălzire depuse, dar se încadrează în condiţiile impuse şi au venituri de sub 1.300 lei pe membru de familie, pot depune cereri la Serviciul de Asistenţă şi Protecţie Socială din cadrul Primăriei Constanţa, în funcţie de sursa de încălzire, astfel: la punctul de lucru din City Mall - pentru cei care se încălzesc cu gaze, GPL şi energie electrică; la punctul din strada Ecaterina Varga nr. 25 - 27 - pentru cei care se încălzesc cu energie termică de la RADET şi CET; la punctul de lucru din str. Amzacea nr. 13 - pentru cei care se încălzesc cu lemne de foc. Reamintim că persoanele care deţin integral şi alte spaţii locative decât cel de domiciliu sunt excluse automat de la subvenţiile pentru încălzire şi pentru taxa de habitat. Şeful SPIT a explicat că toţi ceilalţi contribuabili care nu se încadrează pentru subvenţie se vor prezenta la agenţiile SPIT, ca şi până acum, pentru efectuarea oricărei modificări, respectiv, pentru declararea sau scoaterea din evidenţă a persoanelor de la taxa de habitat. Solicitările pentru subvenţii reprezintă un mijloc în plus la îndemâna autorităţii locale pentru a verifica corectitudinea declaraţiilor prealabile făcute de constănţeni pentru impozite. „Atragem atenţia celor care au depus dosare pentru subvenţia la căldură, că datele lor vor fi operate automat în baza de date SPIT, în funcţie de tranşa de venit. De asemenea, în urma corelării bazelor de date ale Serviciului de Asistenţă şi Protecţie Socială şi ale SPIT, vor fi declarate la taxa de habitat toate persoanele care nu au depus declaraţii în acest sens. Până în acest moment, am identificat aprox. 30.000 de persoane, beneficiare ale ajutorului de încălzire, care nu sunt declarate la taxa de habitat, adică s-au declarat a locui într-un spaţiu pentru a beneficia de subvenţii, dar nu figurează în acel spaţiu pentru plata taxei de habitat“, a mai spus directorul SPIT.