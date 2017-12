Conducerea Farului, blîndă cu “oamenii în negru“

Învinşi la limită în etapa trecută, 2-3, de Rapid Bucureşti, elevii lui Ion Marin nu sînt descurajaţi, jocul bun prestat în Giuleşti fiind dătător de speranţe în perspectiva celei de-a doua jumătăţi a turului Ligii I. Clasaţi în acest moment locul 12, cu doar 11 puncte, constănţenii speră să-şi revină cît mai rapid şi să urce în clasament. “Niciun meci nu seamănă cu altul. Cînd ne aşteptam să cîştigăm împotriva unor echipe mai slab cotate, am făcut rezultate nedorite. Cu formaţii de genul Rapidului, ai o plăcere şi un chef de joc extraordinare şi s-a văzut acest lucru pe teren. Am făcut un meci frumos, dar într-un final am pierdut în faţa unei echipe bune. Am fi meritat totuşi un egal. Încercăm să schimbăm ceva prin muncă şi să obţinem rezultate bune, pentru că avem nevoie de puncte“, a declarat atacantul Tibi Moldovan, autorul unui gol de senzaţie în Giuleşti. Opinia sa a fost împărtăşită de antrenorul secund Lucian Marinof, convins că Farul este pe drumul revenirii. “Păcat de spectacolul oferit de cele două echipe şi mai ales de interpretarea tactică a echipei noastre în acest joc. A fost de ajuns o singură greşeală ca soarta jocului să se decidă. Şi, din păcate, nu în favoarea noastră. Meciul cu Pandurii Tîrgu Jiu este foarte important pentru că echipa în primul rînd trebuie să cîştige în planul moralului, unde la ora actuală stăm cel mai prost. Prin joc am dovedit că putem să atingem nişte parametri doriţi, dar în planul moralului avem mare nevoie de o victorie“, a spus tehnicianul constănţean.

Constănţenii i-au iertat pe arbitri

Chiar dacă Farul a fost dezavantajată de arbitri în mai multe partide din acest sezon, directorul executiv Florentin Chiforeanu nu i-a acuzat pe “oamenii în negru“. Oficialul constănţean a fost prezent, luni, la întîlnirea dintre preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, şi conducătorii de club din Liga I, în care s-a discutat problema violenţei în sport şi cea a arbitrajului. “Campionatul acesta nu putem acuza arbitrajul de viciere de rezultat. În schimb, sezonul trecut, din plin. De exemplu cu Steaua, cu Dinamo, cu CFR Cluj şi cu FC Naţional, patru meciuri viciate de arbitri, în sezonul trecut“, a spus Chiforeanu. Pentru meciul cu Pandurii Tîrgu Jiu, programat vineri, de la ora 19.30, la Constanţa, sînt incerţi Iulian Apostol şi Vasile Păcuraru. Cei doi s-au pregătit separat ieri, urmînd ca cel tîrziu joi să fie luată o decizie finală în ceea ce-i priveşte.