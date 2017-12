Conducerea RADET Constanța, înlocuită

06:16:39 / 03 Iunie 2015

Domnule primar interimar,aveti la dispozitie un an sa aduceti la preturi rezonabile gigacaloria,taxa de habitat,apa rece care sunt pe locul 1 in tara. Rentabilizati si transportul in comun care circula cu pensionari,oferindu-le acestora bilete gratuite in numar limitat(daca nu stiti intrebati cum procedeaza primaria Brasov). Nu mai dati aprobari de constructive pe unele petice de pamant si care aduc un discomfort urias vecinilor. Daca rezolvati ce va recomand aici ve-ti fi pe inca 4 ani primar,altfel nu se stie. Daca nu rezolvati inseamna ca sunteti in mijlocul coruptiei si doar mimati binele constantenilor. Sau nu suntei capabil