Conferinţa Naţională a secretarilor de primării

Peste 500 de secretari de primării din comune, oraşe şi municipii din toată ţara s-au reunit, sîmbătă, la Bucureşti, în cadrul Conferinţei Naţionale a Secretarilor Unităţilor Administrativ - Teritoriale din România, acţiune organizată de Consiliul Superior al Federaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ - Teritoriale din Romania (FSUATR). Dezbaterile au punctat rolul şi locul pe care îl au secretarii în cadrul administraţiei publice locale, evidenţiindu-se faptul că secretarul este reprezentantul statului în comunitatea locală. Acesta are ca responsabilitate principală aplicarea legii la condiţiile specifice din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Este singurul funcţionar public din primărie care are autoritatea să avizeze pentru legalitatea Dispoziţiilor primarului, preşedintelui consiliului judeţean, hotărîrilor Consiliului local şi, respectiv, ale celui judeţean. Este singurul funcţionar public din primărie care asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect. Totodată, el reprezintă, prin continuitate şi stabilitatea în funcţie, puntea de legătură permanentă între comunitate şi autorităţile statului. Postul nu poate fi ocupat decît de persoane cu studii superioare juridice sau administrative. El se ocupă de aplicarea Legii fondului funciar. Prin pregătirea profesională pe care o are, secretarul trebuie să se ocupe de medierea diferitelor conflicte ce apar între cetăţeni, fără să se mai ajungă la instanţele de judecată, atribuţie ce îi este dată prin Legea192/2006. Secretarii din unităţile administrativ-teritoriale prezenţi la Bucureşti şi-au manifestat nemulţumirea faţă de înfiinţarea, în cadrul primăriilor, a funcţiei de manager al administraţiei publice locale. Prin înfiinţarea acestei funcţii, prin Legea 286/2006, secretarii consideră că li s-a diminuat din atribuţii, că le-a fost ştirbită independenţa faţă de primari, care sînt organe alese pe criterii politice, fapt pentru care cer abrogarea legii. Delegaţii prezenţi la Bucureşti au făcut apel la toţi cei 3.200 de secretari din ţară de a se uni într-o singură formă asociativă, pentru că numai astfel cuvîntul lor va avea greutate în faţa autorităţilor. Au fot prezenţi, pentru a-i saluta pe membrii FSUATR, Cătălin Vrabie, secretar de stat din Ministerul de Interne, Andrei Rizoiu, consilier de stat la Secretariatul General al Guvernului, Marin Toma, preşedintele Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, alte oficialităţi. La lucrări au participat delegaţii din Bulgaria, Italia, Franţa, Ungaria şi Bruxelles.