Conservatorii, nemulţumiţi de noul Cod Fiscal

Vicepreşedintele PC, Nicolae Popa, susţine că PC va cere Coaliţiei înlocuirea urgentă a ministrului Finanţelor, Sebastian Vlădescu, acuzîndu-l că "are meritul de a fi încurcat semnificativ dezvoltarea mai multor sectoare economice ale României”. "El nu a demonstrat nimic în materie logică economică şi fiscală, drept pentru care ar trebui lăsat în plata Domnului, trimis să facă altceva (…). Acest ministru este autorul moral al unuia dintre cele patru steguleţe roşii pe care le mai are România în drumul spre Europa. El nu a reuşit să rezolve condiţia minimă de integrare la termen, referitoare la implementare sistemelor IT pentru administrarea fiscală”, a declarat Popa. El mai spus că cea mai nouă "iniţiativă ciudată şi bezmetică” a ministrului Finanţelor se referă la impozitarea cu 16% a profitului pensiunilor turistice montane. "Bazaconia fără precedent a acestui individ va arunca întreaga reţea agroturistică din România în pragul falimentului, iar posibilii investitori vor fugi în loc să contribuie la relansarea turismului autohton”, a mai spus Popa. La rîndul lui, ministrul Vlădescu a declarat că nu are cunoştinţă de solicitarea formulată din partea PC privind înlocuirea sa în funcţie, precizînd că liderul PC Dan Voiculescu şi ministrul George Copos nu l-au ameninţat astfel dacă nu le acceptă propuneri la Codul Fiscal. El a mai afirmat că nu va accepta cote diferenţiate de TVA (iniţiativă a conservatorilor), deoarece experienţele anterioare demonstrează că astfel de decizii nu conduc la scăderea preţurilor. Reamintim că, pe 16 mai, Voiculescu anunţa că a ajuns la un acord cu ministrul Finanţelor pentru introducerea unui TVA de 9% la produsele alimentare de bază. Ulterior, ministrul Finanţelor a infirmat, însă, existenţa acordului anunţat de Voiculescu, iar în cadrul şedinţelor conducerii Coaliţiei nu s-a ajuns la un consens asupra iniţiativei PC. Ieri însă, Voiculescu a spus că propunerea lui Nicolae Popa privind remanierea ministrului Vlădescu reprezintă punctul său de vedere, fără ca acesta să fie discutat de conducerea partidului. În schimb, Voiculescu a anunţat că vicepremierul conservator George Copos a refuzat, ieri, să semneze proiectul de lege privind modificarea Codului Fiscal. Voiculescu a adăugat că George Copos nu va semna proiectul de lege privind modificarea Codului Fiscal atît timp cît nu se ţine seama de observaţiile pe care le-a formulat PC la actul normativ. Voiculescu a reamintit că impozitarea microîntreprinderilor cu 16%, TVA redusă la produsele alimentare de bază şi scutirea de impozit pentru profitul reinvestit sînt temele unde conservatorii au observaţii la proiectul noului Cod Fiscal. "Nu sîntem mulţumiţi de negocierile la Codul Fiscal şi vom continua aceste negocieri", a susţinut Voiculescu.