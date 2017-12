Conservatorii solicită amînarea alegerilor locale din Mangalia

Campaniile electorale reuşesc să pună în mişcare tot arsenalul necesar strîngerii voturilor. Iar cum legea este făcută pentru a fi respectată de oricine, mai puţin de unii care vor cu tot dinadinsul să ţină cu dinţii de fotoliul ocupat, campania a fost cel mai bun prilej pentru punerea în funcţiune a tuturor stratagemelor posibile. La doar două zile de la scandalul buletinelor de vot transportate de o firmă implicată în relaţii de afaceri cu primarul pedelist al Mangaliei, Zanfir Iorguş, alegerile locale în oraşul din sudul litoralului au început cum nu se poate mai prost. Reprezentanţii PC Mangalia susţin că deşi nu era de ajuns că buletinele de vot au fost transportate clandestin, iar ştampilele predate preşedinţilor secţiilor de votare încă de pe 23 mai, alegerile desfăşurate la secţia 2 din oraş nu au respectat legea electorală. \"Nu am înţeles de ce buletinele de vot au fost transportate de persoane implicate în alegeri, ştampilele s-au plimbat cine ştie pe unde timp de opt zile prin Mangalia, iar urna nu a fost sigilată conform legii. Am rămas surprinsă cînd am descoperit că toate cele patru urne erau sigilate doar cu ceară şi sfoară, în loc de banda specială cu ştampilă. Pentru acest lucru am cerut explicaţii preşedintelui comisiei, dar aceasta mi-a spus că nu este nevoie de acea ştampilă. Chiar dacă în jurul orelor 12.30 s-a reuşit sigilarea urnelor de vot, am făcut o întîmpinare către Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Constanţa, prin care am solicitat suspendarea alegerilor\", a declarat candidatul la funcţia de consilier municipal din partea PC Mangalia, Simona Ciocănel. Semnele de întrebare privind legalitatea alegerilor în secţia de votare aflată în incinta Policlinicii Mangalia s-au înmulţit după ce am încercat să aflăm şi opinia preşedintelui Mihaela Matei. Cu toate că la început a acceptat să vorbească deschis cu ziariştii despre modul în care a decurs procesul electoral, Mihaela Matei a devenit vizibil iritată în momentul în care a trebuit să explice scandalul urnelor nesigilate. După ce a executat cîteva manevre şofereşti printre membrii comisiei de votare, în încercarea de a scăpa de întrebări şi de aparatul de fotografiat, timp în care şi-a telefonat în mai multe rînduri şefii, Mihaela Matei a solicitat sprijinul poliţiştilor pentru evacuarea ziariştilor din secţia de votare. \"Nu aveţi voie să filmaţi şi să fotografiaţi în secţia de votare! Am vorbit cu şeful meu şi nu aveţi voie!\", stiga cu disperare femeia, refuzînd cu îndîrjire să privească la acreditările jurnaliştilor. Că o fi fost vorba de şeful pe linie de partid, de şeful de campanie sau orice alt şef sau şefuţ, cert este că pînă la urmă femeia s-a liniştit cînd la faţa locului a sosit chiar şeful Poliţiei Mangalia, comisar şef Nicolae Pescaru. Cu un ochi la acreditările noastre, cu un altul la femeia care striga din faţa secţiei că dreptatea este de partea sa, Pescaru a încercat o mediere amiabilă a conflictului, aşa că, pînă la urmă, Mihaela Matei a acceptat să ne explice toată tevatura cît mai departe de urnele de vot. \"Cei de la PC au reclamat faptul că urnele erau legate cu sfoară şi ceară, însă noi, cei din comisia electorală, am considerat că putem sigila cutiile astfel, întrucît în lege nu se specifică nimic despre această modalitate. Am primit sfoară şi ceară în sacoşă, asta am făcut, iar votarea a decurs normal. Pînă la urmă, am hotărît să mai sigilăm încă o dată urna cu hîrtie şi lipici, peste care am aplicat o ştampilă, tocmai pentru a nu da frîu liber speculaţiilor\", a declarat Mihaela Matei. Incidentul nu a trecut neobservat printre politicienii din Mangalia, astfel că preşedintele organizaţiei locale a PSD, Claudiu Tusac, a atacat dur modul defectuos în care au fost organizate alegerile locale. \"Demararea acestor alegeri a fost făcută prost de la început. Mai întîi am avut incidentul cu urnele de vot transportate cu tam-tam, apoi s-au pierdut ştampile şi aduse altele care nu erau originale. Acum observăm că nici urnele nu mai sînt aşa de sigure, ceea ce ne face să ne gîndim că sînt interese ca oamenii să fie induşi în eroare, în vreme ce alţii îşi văd liniştiţi de treburi. O să sprijinim demersul colegilor noştri de la PC şi o să depunem o întîmpinare pentru suspendarea alegerilor\", a declarat Claudiu Tusac.