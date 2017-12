CONSTANŢA - O nouă trecere de pietoni în cartierul CET

La cererea locuitorilor din zona staţiei Integra de autobuze 101, de pe bulevardul Aurel Vlaicu, deputatul PSD de Constanţa Manuela Mitrea a făcut demersuri pentru amenajarea unei treceri de pietoni, pentru ca persoanele care locuiesc sau trec prin zonă să aibă posibilitatea să traverseze în condiţii sigure, cu atît mai mult cu cît această rută este intens circulată de maşini de mare tonaj. Noua trecere de pietoni din cartierul CET a fost inaugurată ieri. „Ideea înfiinţării unei treceri de pietoni nu a fost a mea, ci am preluat-o după ce mai mulţi oameni din zonă au venit la cabinetul meu parlamentar, ei ştiind că în campania electorală am făcut două treceri de pietoni”, a afirmat deputatul social - democrat. Am vorbit cu Primăria, cu Poliţia şi le-am explicat situaţia. Cele mai multe probleme semnalate de oamenii care trec pragul cabinetului parlamentarului Manuela Mitrea se referă la condiţiile de viaţă, salariile şi pensiile mici. În altă ordine de idei, întrebată de zvonurile referitoare la faptul că unii membri îşi doresc plecarea lui Miron Mitrea din PSD, Manuela Mitrea a spus că vede acest zvon ca pe „o glumă, dar nici măcar o glumă bună, ci una proastă”.