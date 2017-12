CONSTANŢA - Sens giratoriu la intersecţia străzilor Dezrobirii şi Eliberării

Primăria Municipiului Constanţa a demarat, vineri, lucrările de amenajare a unui sens giratoriu la intersecţia străzilor Dezrobirii cu Eliberării. De asemenea, în ultima şedinţă a Consiliului Local Municipal Constanţa, a fost aprobată o hotărîre în baza căreia a început dezafectarea liniei de tamvai 102, pentru a o transforma în carosabil. Scopul acestor lucrări îl constituie îmbunătăţirea fluenţei şi creşterea siguranţei în circulaţia rutieră, dar şi pietonală. Traficul auto în zona intersecţiei străzilor Dezrobirii şi Eliberării este preponderent alcătuit din autoturisme (90%), restul maşinilor reprezentînd mijloacele de transport persoane, dar şi mijloace de aprovizionare de capacitate mică. Avînd în vedere că valorile de trafic sînt mai mari pe strada Dezrobirii decît pe Eliberării, construirea unui sens giratoriu a fost considerată cea mai bună soluţie pentru fluidizarea traficului în zonă. Prezent la inaugurarea lucrărilor, viceprimarul Constanţei, Gabi Stan, a declarat că, în maximum zece zile, sensul giratoriu va fi funcţional. „Am început lucrările la sensul giratoriu pentru că era nevoie de sistematizarea traficului rutier în această zonă. Am avut consultări cu reprezentanţii Poliţiei, care au fost de acord cu propunerea noastră. Am avut şi varianta înfiinţării unui semafor, dar sensul giratoriu a fost cea mai bună soluţie. Cred că, după ce sensul giratoriu va fi funcţional, nu vor mai fi probleme de trafic aici. De asemenea, în urma discuţiilor cu reprezentanţii poliţiei constănţene, am decis să mai înfiinţăm încă trei sensuri giratorii şi pe bulevardul Al. Lăpuşneanu. Din datele pe care le am acum, două sînt deja stabilite, adică la intersecţia bulevardului Lăpuşneanu cu strada Haşdeu şi la intersecţia bulevardului Lăpuşneanu cu strada Nicolae Iorga“, a afirmat Gabi Stan.