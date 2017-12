CONSTANŢA - Spaţiile verzi din Tomis I, în plin proces de reabilitare

Proiectul de „Reabilitare şi extindere a spaţiilor verzi din zona Tomis I”, iniţiat de Primăria Constanţa în noiembrie anul trecut, cu finanţare de la bugetul local şi din bani europeni, are termen de finalizare începutul verii calendaristice. Iniţiativa este parte integrantă a Programului Naţional „Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi vizează reabilitarea în etape a spaţiilor verzi din zona Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în cartierul Tomis I. Şeful Serviciului Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală (DGC) a Primăriei Constanţa, George Coman, spune că, practic, proiectul din zona de vest a cartierului Tomis I se referă la extinderea aleilor pavelate din cvartalele de locuit, extinderea locurilor de parcare şi plantarea de materiale dendrologic. „S-au extins conexiunile dintre blocuri şi scări cu alei, s-au pus băncuţe, stîlpi de iluminat, coşuri de gunoi şi s-au extins spaţiile de parcare prin pavelare. Ne-am dus cu aleile exact acolo pe unde se călca şi am făcut legăturile între blocuri. Acum am ajuns la etapa în care se plantează arbori, arbuşti şi trandafiri”, a declarat George Coman. El preconizează că într-o lună sau o lună şi jumătate se vor finaliza şi lucrările de plantare a materialului dendrologic, iar autorităţile vor putea spune că şi-au atins ţinta propusă în Tomis I. „Vrem să vedem cum prinde ideea în această zonă şi cum vor reacţiona cetăţenii. Noi am reuşit să creăm mai mult spaţiu pentru maşini, ceea ce ne şi propusesem”, a mai spus Coman. Suprafaţa totală reabilitată este de 55.479,1 metri pătraţi, din care aprox. 30 de mii de metri pătraţi sînt spaţii verzi, restul terenului fiind transformat în alei circulabile, alei înierbate şi parcări. Valoarea totală a proiectului de reabilitare şi extindere a spaţiilor verzi este de aprox. două milioane de lei, din care un milion vine de la Guvern, prin accesarea unor sume de bani de la Fondul de Mediu, şi un milion provine din bugetul Primăriei Constanţa. Proiectul demarat are şi o a doua parte. Zona de est a cartierului Tomis I este inclusă în reabilitări pentru toamna lui 2009. De această dată este vorba de amenajarea unui loc de joacă pentru copii şi a unui pavilion de lemn pentru desfăşurarea activităţilor interactive pe două hectare, iar, pe încă 1,5 hectare, vor fi amenajate alte zone cu spaţii verzi.