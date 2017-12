Constanţa îşi va premia cei mai buni sportivi!

Astăzi, de la ora 17.00, la Teatrul Naţional “Fantasio”, sportul constănţean îşi va premia cele mai bune performanţe obţinute în acest an în cadrul unui spectacol de excepţie. Pentru al şaselea an consecutiv, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport organizează Gala Sportului Constănţean, un eveniment în care cei mai valoroşi sportivi ai Constanţei vor primi recunoştinţa comunităţii. Cei mai buni sportivi care vor urca pe scena celei de-a VI-a ediţii a Galei Sportului Constănţean sînt: Ionuţ Rudi Stănescu (cel mai bun jucător de handbal), Diana Druţu (cea mai bună jucătoare de handbal), Ashlei Nemer (cel mai bun jucător de volei), Adriana Vîlcu (cea mai bună jucătoare de volei), Daniel Carpo (cel mai bun jucător de rugby), Vasile Traşcă (cel mai bun jucător de fotbal în sală), Dinu Todoran (cel mai bun jucător la fotbal), Ibraim Geisul (premiul fair-play şi toleranţă în sport), Mihai Georgescu (cel mai bun jucător la oină), Gabriel Dobre (cel mai bun jucător la fotbal pe plajă), Florin Voinea (cel mai bun jucător la volei pe plajă); cel mai bun club de seniori - CS Farul; cel mai bun club de juniori - LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa. Premii speciale: Clubul “Cleopatra” Mamaia (rugby şi şah) şi Clubul “Frontiera” Tomis Constanţa (oină). De asemenea, vor fi premiaţi şi cei mai buni jurnalişti de sport din Constanţa, cîştigătorii fiind Cătălin Donose (Radio Constanţa), Sorin Cealera (TV Neptun) şi Gabriel Turcu (Telegraf). Spectacolul va fi prezentat de şeful redacţiei Sport de la TV Neptun, Gabriel Diceanu, însoţit de campioana olimpică Andreea Răducan, care a răspuns afirmativ la invitaţia doamnei Elena Frîncu. Bugetul total al evenimentului va fi unul mai mare ca în ani precendenţi, suma totală alocată fiind de 4 miliarde de lei.