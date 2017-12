Constanţa lansează în România moda autobuzelor supraetajate

Primele şase dintre cele zece autobuze supraetajate achiziţionate de Primăria Constanţa din Spania pentru impulsionarea turismului de litoral au fost inaugurate sîmbătă, official, de către primarul Radu Mazăre, în prezenţa consilierilor locali, a unor deputaţi constănţeni, a operatorilor din turismul de litoral şi a mai multori primari din localităţile aflate în zona metropolitană Constanţa. Cu această ocazie, primarul a făcut o plimbare la bordul unui autobuz, alături de jurnalişti, din faţa Cazinoului din Constanţa pînă în staţiunea Mamaia. “Este unul dintre proiectele obligatorii pentru turism. Sînt foarte multe oraşe în Europa - Lisabona, Barcelona sau Roma, unde există astfel de autobuze. La vară, turiştii vor avea la dispoziţie atît traseele clasice ale RATC, cît şi trasee cu caracter turistic, în cazul cărora va exista şi un ghid. Am vrut să aduc aceste autobuze ultramoderne la Constanţa încă de anul trecut, dar am avut nişte probleme de ordin politic”, a declarat Radu Mazăre. Autobuzele, care au motoare Volvo-Euro 4, 250 de CP, o lungime de 12 metri şi o înălţime de 3,97 metri dispun de cameră video, prin care şoferul poate supraveghea etajul, pilot automat şi sistem audio performant, care permite o traducere simultană, în nouă limbi, a prezentării realizate de ghid. În plus, autobuzele, concepţie 2006, sînt dotate cu rampe pentru accesul persoanelor cu handicap şi suspensii care permit înclinarea lor. Autobuzele au o capacitate de 90 de locuri fiecare şi pot fi folosite şi pe timpul iernii, pentru că sînt dotate cu sisteme de încălzire, iar etajul poate fi etanşat. Directorul Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa, Dumitru Coiciu, a declarat că valoarea totală a proiectului este de 3 milioane de euro şi constă în achiziţionarea a zece autobuze supraetajate şi a unui autocar pentru echipele Primăriei Constanţa. Deşi autobuzele sînt achiziţionate cu scop turistic, şi constănţenii vor avea posibilitatea să se bucure de ele, întrucît patru dintre vor circula în oraş pe două rute: Gara Constanţa - staţiunea Mamaia şi Portul Tomis – staţiunea Mamaia. Celelalte autobuze vor putea fi închiriate de către operatorii din turism pentru a organiza excursii în principalele zone de interes turistic sau tururi ale oraşului sau judeţului. “Urmează să organizăm o întîlnire între noi, Primăria Constanţa, reprezentanţii RATC şi reprezentanţii operatorilor turistici pentru a stabili modul în care aceste autobuze vor fi introduse în circuitul turistic. Se vor organiza trasee şi în afara oraşului, în sudul litoralului, la Histria şi în alte locuri pe care le vom conveni cu hotelierii şi cu agenţiile de turism care doresc să ni se alăture la acest proiect comun”, a mai declarat Radu Mazăre. La rîndul lui, Dumitru Coiciu a afirmat că a fost contactat deja de trei operatori diun turism care doresc să închirieze autobuzele supraetajate pentru turiştii lor. În ceea ce priveşte tariful unei călătorii cu un astfel de autobuz, primarul a spus că încă nu a fost fixat, dar a dat asigurări că acesta va fi accesibil atît constănţenilor cît şi turiştilor: “Tariful va fi unul suportabil, aşa cum este şi la Telegondolă. Ne interesează să impulsionăm turismul, nu să amortizăm investiţia în doi ani”. El a adăugat că autobuzele, care costă 280.000 de euro/bucată, au fost achiziţionate în leasing, pe o perioadă de cinci ani, prin aceeaşi firmă prin care a fost achiziţionată şi Telegondola. “Costin Frîncu, administratorul societăţii de leasing, mi-a spus că după ce Telegondola a devenit o modă în România, pentru că au preluat-o primarul de la Piatra Neamţ şi cel de la Braşov, pentru Sinaia, şi intenţionează să o facă şi primarul de la Tîrgu Mureş, acum a început să primească telefoane şi pentru autobuzele cu etaj. În mod categoric, în maximum un an, veţi vedea autobuze supraetajate şi în alte oraşe din România. Mă bucur că noi, Constanţa, lansăm moda în ţară”, a mai spus Mazăre. El şi-a exprimat însă şi regretul că nu este lăsat, de către actuala putere, să realizeze toate proiectele pe care le are în plan pentru dezvoltarea turismului de litoral. “Dacă am fi fost lăsaţi în pace, am fi făcut foarte multe pentru turism, începînd cu orăşelul lacustru, continuînd cu şoseaua de coastă şi terminînd cu portul de agreement din Mamaia. Păcat că a plecat Tăriceanu, că s-ar fi plimbat şi el cu autobuzul supraetajat şi ar fi constatat că turismul este o prioritate pentru Constanţa şi că, pe lîngă port, este principala sursă de venit a constănţenilor”, a adăugat primarul.

Autobuzele supraetajate, un plus pentru turismul de litoral

Investiţia Primăriei Constanţa este apreciată atît de către politicieni, de aleşii locali şi de operatorii din turism, cît şi de către ceilalţi constănţeni, care sînt siguri că autobuzele supraetajate reprezintă un mare plus pentru turismul de litoral:

Deputatul de Constanţa Amet Aledin: “Autobuzele sînt o achiziţie bună. Am ţinut să particip la această acţiune pentru că, fiind constănţean, mă bucur de fiecare dată cînd oraşul se înnoieşte.”

Consilierul local Gheorghe Stoica: “Sînt superbe. Vom reuşi revigorarea litoralului românesc pentru că începem să oferim şi noi turiştilor ceea ce găsesc în alte ţări europene cu care dorim să ne aliniem în industria turismului. Trebuie să amintesc că turismul de litoral înseamnă locuri de muncă pentru constănţeni.”

Preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Saladin Agiacai: “Aşa cum ne-a obişnuit, Primăria Constanţa vine în fiecare an cu ceva nou. În numele hotelierilor, mulţumesc Primăriei Constanţa şi Consiliului Local Municipal pentru aceste autobuze.”

Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Andrei Trandafir: “Faptul că a apărut un nou produs turistic în Mamaia este un lucru bine venit. Sînt convins că autobuzele vor fi o atracţie care va impulsiona turismul.”

Proprietarul unui hotel din Mamaia, Angela Zahiu: “Noi, lucrătorii din turism, trebuie să îi ţinem pumnii primarului Radu Mazăre pentru ca să reuşească să ducă la bun sfîrşit toate investiţiile pe care le are în plan. Ele vor fi benefice turiştilor şi populaţiei. Autobuzele vor da posibilitatea turiştilor să cunoască litoralul şi oraşul Constanţa.”

Marian Iancu, un constănţean: “Sînt convins că aceste autobuze vor deveni o emblemă pentru Constanţa şi că vor impulsiona turismul. Aşteptăm să asistăm la inaugurarea şi celorlalte proiecte ale Primăriei Constanţa.”