Constănţenii, chemaţi la Ziua Naţională a Curăţeniei!

Pentru al patrulea an consecutiv campania „Let’s Do It, România!” cheamă constănţenii la Ziua Naţională a Curăţeniei, organizată sâmbătă, 28 septembrie.

Coordonatorul „Let’s Do It România!”, Victor Maxim, a declarat că, până în prezent, sunt peste 10.000 de constănţeni voluntari pe site-ul campaniei http://www.letsdoitromania.ro/, însă cu siguranţă numărul lor va creşte până în ziua evenimentului. „Printre instituţiile participante la campanie se numără Penitenciarul Poarta Albă, Jandarmeria, ISU Doborgea, şcoli, grădiniţe etc. De exemplu, la Medgidia erau înscrişi peste 2.000 de voluntari, mult mai mulţi faţă de anul trecut. Mai mult decât atât, peste 70% dintre localităţile din judeţ s-au înscris la acţiune datorită parteneriatului cu Prefectura Constanţa”, a declarat Maxim. Întâlnirea cu voluntarii se va face în faţa City Park Mall. Acolo, membrii campaniei vor oferi gratuit saci şi mănuşi pentru colectarea deşeurilor. „De asemenea, vom pune la dispoziţie mai multe autocare pentru a ajunge în zonele mai îndepărtate. Printre obiectivele care vor fi igienizate se numără lacul Tăbăcărie, Faleză Nord Constanţa, lacul Techirghiol, pădurea Hagieni etc.”, a mai declarat Victor Maxim.