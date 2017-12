Constănţenii debutează la CE de tenis de masă de dublu mixt

Pentru al doilea an consecutiv, Subotica (Serbia) va fi gazda Campionatului European de tenis de masă în proba de dublu mixt. Competiţia debutează astăzi, ţara noastră urmând să fie reprezentată de patru constănţeni: Elizabeta Samara, Cristina Hîrîci, Andrei Filimon şi Lucian Munteanu. Medaliaţi cu bronz în cadrul primei ediţii, desfăşurată în 2009, Elizabeta Samara şi Andrei Filimon vor face pereche şi de această dată. Constănţenii speră să urce pe podium şi în cadrul ediţiei din acest an. „Va fi o competiţie mai dificilă decât precedentăa, dar noi suntem optimişti. Putem obţine un rezultat bun şi de această dată. Sper să fiu în formă şi să-mi iasă jocul, iar restul va veni de la sine”, a declarat Samara, jucătoarea făcându-şi încălzirea pentru această competiţie la Open-ul Poloniei, competiţie desfăşurată săptămâna trecută, la Varşovia. Jucătoarea pregătită de Liliana Sebe şi Viorel Filimon a ratat şansa de a cuceri o medalie, deşi a fost la doar un pas de a urca pe podiumul de la simplu şi dublu. „Nu sunt foarte mulţumită de rezultate, dar, ţinând cont de faptul că nu mai concurasem de ceva timp, cred că nu puteam să mă aştept la mai mult. A fost foarte bine pentru mine că am avut ocazia să am câteva meciuri importante înainte de Campionatul European”, a mai spus Samara. Perechea Samara / Filimon vor evolua în Grupa D, urmând ca azi să înfrunte perechile Kuchuk / Privalova (Belarus) şi Seretti / Vivarelli (Italia). A doua pereche tricoloră prezentă la Subotica este formată din campionii europeni din acest an ai probei de la juniori, Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu. Sportivii de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul vor evolua în Grupa D, urmând să întâlnească azi perechile Rogic / Djalovic (Muntenegru) şi Vang / He (Turcia). Cuplurile clasate pe primele două poziţii în grupă se vor califica în sferturile de finală. Câştigătorii competiţiei vor fi desemnaţi duminică. Totodată, Samara, Hîrîci şi Munteanu participă şi la Open-ul Serbiei, care a debutat ieri, tot la Subotica.