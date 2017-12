Constantin Zotta, noul preşedinte executiv al FC Farul

După ce a întărit lotul de jucători prin achiziţiile făcute în această vară, FC Farul este aproape de a da o lovitură şi în privinţa conducerii administrative a clubului. Noul investitor al grupării de pe litoral, Giani Nedelcu, a ajuns la un acord de principiu cu fostul director general al FC Rapid, Constantin Zotta, pentru numirea acestuia în funcţia de preşedinte executiv al clubului constănţean. Fostul arbitru FIFA s-a ocupat în ultimele sezoane de destinele grupării giuleştene, dar a demisionat din cauza crizei financiare prin care a trece gruparea patronată de George Copos. Zotta a recunoscut că se află în negocieri cu FC Farul, lăsînd să se înţeleagă că este tentat să accepte oferta constănţenilor. “Am avut o discuţie, pentru că am dorit şi eu să văd ce se vrea la club şi ce-şi propune acţionarul principal. Mi-a plăcut proiectul, se pare că sînt gînduri serioase, iar ţelul acţionarului principal nu va fi doar promovarea în Liga I. În acest moment, nu pot să dau un răspuns final, însă pot să declar că-mi place proiectul, îmi plac oamenii şi trebuie să recunosc că mi-a plăcut întodeauna Constanţa. În plus, mi-a plăcut ce am găsit de cîte ori am ajuns la stadion, în diferite ocazii”, a spus Zotta, care a adăugat că prezenţa fostului rapidist Marius Şumudică pe banca tehnică a reprezentat un plus în discuţiile cu oficialii Farului: “A contat foarte mult, pentru că îl cunosc bine, îi ştiu capacitatea şi eu, personal, am mare încredere în el. Cunosc, cît de cît, valoarea lotului şi am încredere în echipă. Binenînţeles, gîndurile sînt mai mari, nu se doreşte doar promovarea, ci mult mai mult”.

Numirea lui Zotta în funcţia de preşedinte executiv va schimba organigrama grupării de pe litoral, fostul preşedinte executiv Mircea Crainiciuc urmînd să ocupe fotoliul de director general al clubului constănţean. “Este o achiziţie foarte bună, în ton cu aspiraţiile noastre. Am spus încă de la preluarea clubului că este un proiect pe termen lung, prin care se doreşte reconstrucţia Farului şi aducerea meciurilor de cupe europene la Constanţa”, a declarat Crainiciuc.