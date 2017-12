Constantinescu află astăzi dacă se poate duce la serviciu, la CJC

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a solicitat la termenul de ieri, în dosarul în care este cercetat pentru neplata unei facturi telefonice de 3.000 de lei la Centrul Militar Zonal (CMZ), modificarea prevederilor controlului judiciar care l-au pus în imposibilitatea de a-și exercita mandatul. Asta în condițiile în care instanța care a reglementat interdicțiile nu i-a interzis exercitarea funcției în care a fost ales. Practic, Nicușor Constantinescu este președintele în funcție al CJC, dar nu poate merge la muncă pentru că nu are voie să ia legătura cu niciun angajat și nici cu aleșii județeni. „Am cerut modificarea controlului judiciar în sensul ridicării interdicției de a lua legătura cu angajații și consilierii, dar să se mențină aceea de a intra în contact cu persoanele care au legătură cu dosarul CMZ. Solicitarea este justificată și de faptul că niciun angajat al CJC nu are legătură acest dosar. Sunt pus în imposibilitatea de a-mi exercita atribuțiile, pentru că nu toate pot fi delegate către vicepreședinți. Mai mult, eu, neputând lua legătura cu niciun angajat, nici nu pot preda atribuțiile. Ca președinte, eu sunt ordonator principal de credite, trebuie să plătesc facturile și să fac bugetul, mai ales că suntem la final de an. Nu pot să semnez documentele în parcare. Trebuie să mă întâlnesc cu secretarul CJC, contabilii și alți angajați alături de care să stabilim formula cea mai corectă“, a declarat Constantinescu. Pe de altă parte, procurorul DNA a cerut ca, în perioada în care șeful CJC trebuie să se supună măsurilor controlului judiciar, să i se interzică posibilitatea exercitării mandatului. Justificarea invocată de procuror a fost aceea că șeful CJC ar fi putut da dispoziții aleșilor județeni să voteze anumite proiecte de hotărâre într-un fel sau altul. „Președintele nu poate impune consilierilor cum să voteze pentru că nu există bază legală. Asta înseamnă democrație. Eu, ca președinte, propun un proiect consilierilor județeni, iar ei votează sau nu votează hotărârea“, a declarat Constantinescu. Este interesant însă cum reprezentantul DNA a cerut instanței să-i interzică șefului CJC să-și exercite mandatul, în condițiile în care suspendarea nu poate interveni decât în trei cazuri, conform legislaţiei în vigoare: arest preventiv, condamnare definitivă la închisoare cu executare și deces. Cum nu este vorba despre niciuna dintre aceste situații, cererea ar putea fi considerată neîntemeiată.

REAUDIEREA MARTORILOR Pe lângă aceste cereri, la termenul de ieri, șeful CJC a depus un memoriu în care răspunde tuturor acuzațiilor ce i se aduc în dosarul CMZ. Mai mult, avocatul a solicitat reaudierea martorilor din proces. „Martorii au fost audiați doar de către procurori, iar noi nu am avut posibilitatea de a le pune întrebări. Considerăm că declarațiile lor sunt incomplete“, a declarat avocatul lui Constantinescu, Marius Mocanu. În privința cererii de modificare a restricțiilor din controlul judiciar, judecătorul a spus că se va pronunța astăzi, iar în 21 ianuarie, la următorul termen din proces, urmează să fie audiați primii trei martori.