Construcţiile ilegale de pe plajele din Mamaia, demolate de DADL

Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral (DADL) a început, ieri dimineaţă, demolarea construcţiilor ridicate ilegal pe plajele din staţiunea Mamaia, pe sectoarele de plajă deţinute de operatorii SC Romned Port Operator SA şi SC Perla Majestic SRL. Solicitarea a venit chiar de la ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, la sfîrşitul săptămînii trecute, în timpul întîlnirii pe care a avut-o, alături de ministrul Turismului, Elena Udrea, cu hotelierii şi cu autorităţile locale. Noul director al DADL, Laurenţiu Marin, a declarat că demolarea cosntrucţiilor de pe plajă este o acţiune legală şi normală, care trebuia să se întîmple încă de la sfîrşitul sezonului trecut. „Din cauza voinţei, sau mai bine zi a lipsei de voinţă, a fostului director, construcţiile ilegale au rămas încă în picioare, deşi legea spune clar că, la sfîrşitul sezonului, toate construcţiile uşoare, provizorii şi demontabile, trebuie scoase de pe plajă, pentru ca DADL să poată interveni pentru pregătirea plajei pentru următorul sezon“, a afirmat Laurenţiu Marin. Primele beach-baruri care au cedat în faţa wolelor DADL au fost cele din complexul „Bourbon“, amplasate în faţa complexului Melody, care, în opinia lui Laurenţiu Marin, era cel mai mare şi mai sfidător. A urmat terasa Tan Tan şi apoi celelalte construcţii ilegale. La momentul cînd utilajele DADL au ajuns la prima locaţie, pentru demolare, reprezentaţii societăţii care deţine „Bourbon“ mobilizaseră cinci angajaţi care încercau demontarea construcţiei. Pentru că demontarea trebuia terminată cît mai repede, angajaţii DADL le-au dat o mînă de ajutor cu cele opt utilaje pe care le aveau la dispoziţie. Directorul DADL a afirmat că, în prezent, au fost identificate peste 50 de construcţii ilegale pe plajele de pe litoral, din care 30 numai în staţiunea Mamaia. „Noi, deşi nu era obligaţia noastră legală, I-am notificat pe operatorii de plaje să-şi facă curăţenie. Avem termen 14 zile să finalizăm demolarea tuturor construcţiilor ilegale de pe plajă. Eu cred că terminăm în 10 zile. Toate demolările vor fi făcute de DADL pe cheltuiala operatorilor de plajă, care, încă din luna octombrie trebuiau să facă acest lucru. Avînd în vedere că turismul este o prioritate naţională, în condiţiile de faţă, turismul ar putea produce bani pentru bugetul de stat. Prin atitudinea delăsătoare a operatorilor de plajă se poate afirma că aceştia sabotează economia naţională. În ceea ce priveşte contractele DADL cu operatorii, acestea vor fi, în foarte scurt timp, în atenţia mea. Din cîte am studiat pînă acum, foarte multe ar fi trebuit reziliate pentru că au fost încălcate anumite clauze şi mă refer aici la subînchirierea plajelor, indiferent sub ce formă a fost făcută“, a mai afirmat Laurenţiu Marin. Reprezentanţii societăţii care deţinea construcţia de la „Bourbon“ au fost extrem de nemulţumiţi de faptul că le este demolată investiţia. „Nu ne-a notificat nimeni pînă acum. Am avut toate autorizaţiile necesare de la fostul director de la DADL. Dar aşa este politica, după patru ani se schimbă“, a declarat unul dintre reprezentaţii de la „Bourbon“, care nu a dorit să-şi dezvăluie şi numele. La aflarea veştii că echipele DADL au început demolarea, ceilalţi proprietari de construcţii ilegale au trimis imediat maşini şi oameni să demonteze beach-barurile. La sfîrşitul săptămînii trecute, ministrul Turismului, Elena Udrea, şi ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, au participat, în staţiunea Mamaia, la o întîlnire cu reprezentanţii asociaţiilor patronale şi operatorilor din turism, la care au fost prezenţi şi primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu. În timpul discuţiilor, hotelierii şi-au manifestat nemulţumirea că plajele sînt în prezent concesionate unor agenţi economici care nu au legătură cu turismul şi care permit construcţii ilegale.