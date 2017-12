Contestaţi şi contestaţii în PNŢCD Constanţa

Disputele din interiorul PNŢCD continuă să dea peste cap orice urmă de logică. Amintim, pe scurt, că în partid există două tabere: Aurelian Pavelescu (care are ştampila şi sediul PNŢCD) şi Vasile Lupu (care se bucură de susţinerea unei părţi mai mari din PNŢCD, dar care este contestat de cei care deţin ştampila). O dispută aparte se duce între liderul de la nivel naţional - Pavelescu şi liderul organizaţiei judeţene Constanţa (aripa Lupu) - Tudorel Chesoi. Acesta a fost exclus din partidul lui Pavelescu, iar decizia acestuia a făcut obiectul unui proces, care a fost pierdut pentru a doua oară de Chesoi. Aşa se face că organizaţia constănţeană a PNŢCD (aripa Pavelescu), condusă de Maria Stavrositu, a remis, ieri, un comunicat prin care salută decizia Tribunalului Bucureşti de a respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de Tudorel Chesoi, fost membru al partidului, prin care acesta a solicitat anularea hotărârii Consiliului Naţional de Coordonare al PNŢCD, de excludere a sa din partid. Nu a întârziat să apară nici replica lui Chesoi. „Pavelescu caută prin orice mijloace să mă denigreze pentru simplul fapt că nu sunt de acord cu el. Voi ataca la Curtea de Apel Bucureşti decizia Tribunalului, dar acest proces este irelevant, în condiţiile în care rezoluţia iniţială a fost dată în mai 2013, iar eu am fost reales în funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene Constanţa în octombrie 2013, în cadrul Conferinţei Judeţene de alegeri. Nu mai are temei“, a declarat Chesoi. În plus, Chesoi spune că decizia Conferinţei judeţene a fost validată de Biroul Naţional de Conducere legal constituit şi înscris în Registrul Partidelor Politice. Mai mult, liderul contestat de la Constanţa spune că: „este imoral din partea lui Pavelescu să facă aşa ceva, în condiţiile în care el s-a plimbat prin cinci partide până să ajungă la PNŢCD“. Cert este că în PNŢCD este o nebuloasă totală, care nu va putea fi descâlcită decât în instanţă.