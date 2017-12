Continuă duelul pentru titlul de golgheter la Trofeul “Telegraf”

12:44:01 / 06 Martie 2014

cn arbitreaza?

S-au inceput delegarile preferentiale , atat la arbitrii cat si la observatori. Nu este posibil asa ceva!! Domnule Stoianof ( sau cine face delegarile) de ce delegati arbitrii/observatori numai din cei care au facut greva? Cand s-a facut greva , fiecare a ales ce vrea sa faca . De ce acum ii delegati doar acei oameni? O sa vina mai incolo meciurile de liga a 3 a si a 2 a , in care nu ve-ti mai avea arbitrii " de lot". ( asta in cazut in care mai avem arbitrii de lot - e posibil ca ei sa arbitreze numai in liga "ONITA"). Sunt curios cum vor reactiona acesti arbitrii la primul scandal , ei fiind obisnuiti numai cu "meciuri tari". Iar la observatori faceti acelasi lucru , cei care au facut greva brusc apar pe lista cu meciuri. Vor veni meciurile din liga a 5 a , liga a 4 a si cele din liga juvenila si va asigur eu ca nu ve-ti arbitrii in totalitate. Deja a-ti inceput ca la meciurile de juniori sa nu afisati delegarile. Cine arbitreaza acele meciuri? Treaba voastra! Asta se numeste razbunare , iar razbunarea este arma PROSTULUI.