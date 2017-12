Copiii ai căror părinţi muncesc în străinătate au nevoie de protecţie specială?!

Propunerea legislativă iniţiată de deputatul Nati Meir privind protecţia copiilor care sînt lipsiţi de îngrijirea părinţilor în perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate a fost respinsă, ieri, în plenul Senatului. Raportul de respingere din partea Comisiei de muncă, familie şi protecţie socială a fost adoptat de plenul Senatului cu 41 de voturi „pentru”, 7 voturi “împotrivă” şi 18 abţineri. În faţa diverselor critici, Comisia şi-a justificat decizia prin faptul că „întreţinerea copilului este reglementată de Codul Familiei”. Propunerea legislativă introduce obligaţia cetăţenilor români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate de a notifica serviciul de asistenţă socială de la primăria de domiciliu asupra intenţiei de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămîne copiii. Prin iniţiativa deputatului Meir, autoritatea publică de protecţie a copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate este Serviciul Public de Asistenţă Socială, care are personalitate juridică şi se află în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Asistenţii sociali din cadrul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială urmau să identifice cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, în termen de trei luni de la publicarea legii. O altă prevedere din iniţiativa legislativă arată că cetăţenii români care au obţinut un contract legal de muncă în străinătate, la plecarea din ţară au obligaţia să accepte plata lunară a unei taxe de 5% din salariul obţinut în străinătate, plătită de către Serviciile Publice de Asistenţă Socială, beneficiar fiind copilul minor şi care reprezintă contribuţia lor în situaţia în care se constată, de către această autoritate, că are nevoie de ajutor. Iniţiativa legislativă va ajunge în dezbaterea Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.