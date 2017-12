Copiii cu dizabilităţi nu vor mai fi puşi pe drumuri

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) lucrează la un nou proiect de lege care va aduce modificări privind perioada de reevaluare a copiilor cu dizabilităţi fizice şi psihice. În acest moment, încadrarea minorilor într-un grad de handicap se face pentru maxim un an de zile. După această perioadă, copilul trebuie să se prezinte la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi (SECCD), din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului (DGASPDC) de care aparţine. „Copii au şanse mai mari de a se recupera, dacă urmează tratamentul prescris de specialist. Din acest motiv, ei sînt reevaluaţi periodic şi nu li se poate da o încadrare permanentă într-un anumit grad de handicap. Reevaluare se face o dată la şase luni, sau o dată pe an, în funcţie de cît de sever este handicapul”, a declarat purtătorul de cuvînt al DGASPDC Constanţa şi totodată şeful SECCD, Roxana Onea. Sînt însă şi situaţii în care dizabilitatea este foarte gravă şi, cu toată bunăvoinţa medicului, şansele de îmbunătăţire a stării de sănătate a copililului într-un an de zile sînt nule. Pentru aceste cazuri, ANPDC a luat în considerare modificarea legislaţiei. „Ştim că în prezent se lucrează la un nou proiect de lege care să mărească termenul de încadrare pentru minorii cu dizabilităţi grave. În acest sens, ANPDC a solicitat puncte de vedere de la DGASPDC-urile din ţară. Noi ne-am pronunţat în favoarea unei asemenea măsuri. Este binevenit proiectul, pentru că în acest fel copiii cu grad mare de handicap nu vor mai fi nevoiţi să se deplaseze anual la sediul nostru. Noi am propus ca încadrarea acestora să se facă pe o perioadă de cel puţin trei ani”, a afirmat Roxana Onea. Asistenţii sociali speră ca modificarea legislativă să intre în vigoare pînă la sfîrşitul lui 2008. În aceste moment, pe raza judeţului Constanţa sînt peste 2.000 de copii cu dizabilităţi.