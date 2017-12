Copiii din Cuza Vodă, Topalu şi Seimeni s-au împrietenit cu cei din Tiraspol

Programul “Spectacole pentru Copii - Constanţa Estival 2007”, iniţiat de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a ajuns, ieri, la a şasea săptămînă de desfăşurare. Pentru a se asigura că micuţii profită din plin de excursia la Constanţa, preşedintele CJC a venit personal la Acvariu pentru a întîmpina grupurile de copii din Siliştea, Topalu şi Cuza Vodă. ”Continuăm programul pe care l-a demarat CJC la propunerea mea şi pe care constănţenii îl apreciază foarte mult. Astăzi, au venit în excursie la Constanţa copiii din comunele Seimeni, Topalu şi Cuza Vodă, cărora li s-a alăturat un grup de 30 de copii din Tiraspol”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Copiii de peste Prut, care au ajuns pentru prima dată la Constanţa, au avut ocazia să se împrietenească cu cei din judeţul Constanţa şi să îşi împărtăşească impresiile. ”Din 1990, aduc la Constanţa grupuri de copii de dincolo de Prut şi Nistru. Copiii au venit cu deosebit interes pentru oraşul Constanţa unde am fost de fiecare dată bine primiţi întrucît am beneficiat mereu de sprijinul CJC şi al Primăriei Constanţa. Vreau să mulţumesc din suflet domnului preşedinte Constantinescu. Grupul de copii, care a venit astăzi la Constanţa, este de la Liceul Lucian Blaga din Tiraspol, o instituţie de învăţămînt asupra căreia s-a tras şi care a fost demolată de către trupele armatei a XIV-a. Copiii s-au simţit foarte bine în excursie”, a spus Liliana Vasiliev, coordonatorul grupului de copii din Tiraspol, adăugînd: ”Domnul Constantinescu mi-a spus că îşi doreşte ca în fiecare vară să vină la Constanţa grupuri de copii de dincolo de Prut pentru a se realiza un schimb cultural.”

Conform protocolului semnat de CJC cu celelalte instituţii şi societăţi comerciale implicate în program - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, SC Aqualand SA Constanţa, SC Music Park SRL Mangalia -, vizitele grupurilor de copii au loc în zilele de marţi, miercuri şi joi ale fiecărei săptămîni. Pentru a se asigura că micuţii vor avea, în timpul excursiei, toate condiţiile necesare pentru a se simţi cît mai bine, reprezentanţii CJC şi ai primăriilor implicate le-au asigurat băuturi răcoritoare şi cîte o gustare. În plus, ca să-şi amintească de obiectivele turistice pe care le-au vizitat în excursie, copiii au primit de la CJC tricouri cu însemnele programului. ”Nu am mai fost niciodată în excursie la Constanţa şi am fost foarte nerăbdătoare să vin aici. Cel mai mult mi-a plăcut delfinul Mark şi la Aqua Magic”, a spus Georgiana Silică, o fetiţă de 11 ani, din Seimenii Mari. La fel de încîntaţi de excursie au fost şi copiii din Topalu şi Cuza Vodă, care le-au spus cadrelor didactice însoţitoare că abia aşteaptă să revină la Constanţa. “Am mai fost într-o excursie la Constanţa împreună cu colegii mei, dar am fost foarte fericit atunci cînd am aflat că voi avea ocazia să revin”, a spus Ionuţ Robert Şlipac, un băiat de 13 ani, din Cuza Vodă.