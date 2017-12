Reprezentanţii Fundaţiei World Vision România - Biroul Zonal Constanţa, în parteneriat cu Radio Vacanţa, cu sprijinul Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Asociaţiei Patronale Mamaia, Patronatului Firmelor din Turism „Ion Movilă” Eforie - Techirghiol şi I-Tour lansează, astăzi, cea de-a treia ediţie a campaniei „Brăţara de vacanţă”. Campania, derulată sub sloganul „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacanţa!”, are ca sponsor principal Reţeaua de sănătate privată „Regina Maria”. Principalul obiectiv al organizatorilor îl reprezintă reducerea numărului de copii care se pierd anual pe plajă, prin oferirea, gratuită, a unei brăţări speciale copiilor sub şapte ani. Brăţările sunt realizate din material rezistent la apă şi conţin elemente de identificare a copilului (numele lui, numărul de telefon al părinţilor, precum şi numerele de telefon ale Radio Vacanţa şi World Vision). Brăţările vor fi distribuite în unităţi de cazare din staţiunile Mamaia şi Eforie, selecţionate de Asociaţia Litoral, precum şi pe plaje. Tot în cadrul campaniei, vor fi tipărite şi distribuite 25.000 de hărţi de informare turistică a staţiunii Mamaia. (A.J.)