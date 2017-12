„Corupția și incompetența afectează funcționarea administrației publice“

16:00:50 / 12 Noiembrie 2016

MEA CULPA

Dl Hutuca se pretinde o persoana responsabila , referindu-se , desigur , la functiile avute pana acum . Era bine sa declare ca va fi la fel si in activitatea politica . Vrem sa-l credem si acordam incredere echipei din care face parte , dar avem o oarecare retinere in ceea ce priveste rezultatele alegerilor parlamentare pe care conteaza PNL in Constanta . Eliminarea din cursa a vechilor abonati la Parlament , este un fapt demn de apreciat . Ramane insa o problema de care depinde in mare masura obtinerea rezultatului dorit , si anume , " reabilitarea " in ochii membrilor , vechi si noi inclusiv a celor din fostul PDL printr-un act de mare curaj , o declaratie a celor trei muschetari liberali Hasotti , Dragomir si Manea din care sa rezulte ca regreta grava greseala de a fi tarat PNL in fostul USL . Pana nu se va face acest gest , Marele PNL nu poate fi credibil . Mai ramane ca PNL sa faca eventualele concesii partidelor de dreapta , chiar in aceasta campanie electorala , si sa realizeze inceputul coalizarii dreptei politice , fapt ce va insemna va insemna adevarata reforma politica mult asteptata . In ceea ce priveste modul in care se desfasoara Campania electora , ar fi cazul ca argumentele folosite sa fie mai bine documentate si ceva mai agresive .