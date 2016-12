„Nu mai merge politica făcută pe genunchi, cu soluții de ultim moment“

Cotidianul „Telegraf” continuă campania de prezentare a candidaților liberali din Constanța la alegerile parlamentare, care vor avea loc în 11 decembrie. În această ediție, prezentăm un interviu cu activistul civic Cătălin Anghel, care candidează de pe poziția a șaptea la Camera Deputaților. În vârstă de 43 de ani, căsătorit, cu doi copii, Cătălin Anghel este un cunoscut om de afaceri. Acesta a terminat Liceul „Mircea cel Bătrân” și a absolvit Facultatea de Științe Economice - Universitatea „Ovidius“ Constanța, specializarea turism - servicii. Candidatul PNL a reușit să clădească o afacere de succes în IT și Business Intelligence.

Reporter (Rep.): De ce candidați?

Cătălin Anghel (C.A.): Revolta m-a făcut să fac pasul în politică. Sunt nou venit în această zonă. Nu am notorietatea politicienilor hârșiți, cu discursuri atât de uzate încât nu le mai cred nici ei. Vin sincer și deschis, cu sufletul celui care nu crede atât în populismul promisiunilor, cât cu speranța de a fi reprezentantul constănțenilor care și-au pierdut orice speranță în clasa politică. Se vede cu ochiul liber că România este într-o situație dezastruoasă și că reprezentanții partidelor de până acum nu au trecut testul de comunicare bidirecțională cu oamenii. Candidez pentru că sunt un om responsabil, căruia îi pasă de ce se întâmplă cu țara lui, îi pasă de viitorul copiilor lui. Am activat mult timp în societatea civilă, dar cel mai adesea schimbarea nu poate surveni decât prin participare efectivă la viața politică. România merită o guvernare mai bună. Iar Guvernul este susținut de către Parlament. Din Legislativ trebuie începută lupta pentru calitate. Atât a oamenilor, cât și a legilor. Simplitate și ușurință în aplicarea legilor. Adaptare la realitățile economice și transparență în cheltuielile publice. Coordonare suplă prin oameni competenți și eficienți. Este nevoie de profesioniști în domeniile lor, de oameni de caracter și cărora le pasă de comunitatea lor, de țara lor. Sunt conștient de misiunea grea în condițiile actuale politice, dar îmi plac provocările și sper să am ajutoare în cei ce se regăsesc în ideile mele. Mi-aș dori să influențez legi care să-i determine pe români să nu mai plece din țara lor. Să-i facă pe români să fie mândri că au aceleași drepturi precum europenii. Sper cu tărie că în România nu vor mai exista impostori în funcții înalte, de stat și administrație. Ne trebuie legi ferme și exacte pentru a eradica nepotismul, corupția și de a ridica nivelul de trai mai aproape de cel european.

Rep.: Cum v-ați caracteriza în câteva cuvinte? Care considerați că ar fi într-un cuvânt atuul dvs.?

C.A.: Sunt un cetățean implicat și cu atitudine civică, mă deranjează imperfecțiunile și scăpările legii, îmi pasă de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Venind din sectorul privat, sunt animat de gândul eficienței administrative (de care ne lovim majoritatea plătitorilor de taxe - fie în calitate de agenți economici, fie în calitate de persoane fizice), de o dorință de comunicare cu oamenii, de înțelegere a nevoilor și a problemelor actuale și de a rezolva o parte din ele de-a lungul timpului, în ordinea priorităților și a posibilităților. Sunt o persoană pentru care un cuvânt și o strângere de mână sunt la fel de importante ca un contract scris. Îmi plac oamenii de caracter și cred în concurența reală pe piață.

Și cum cel mai bine, când ai de făcut un lucru, este atunci când îl faci chiar tu, m-am apucat de treabă: am creat multe grupuri de dezbatere (Grupul de Facebook „Partidul Facebook”, Grupul „Constanța protestează!”, Grupul „Bon Fiscal”, Grupul „Implicare”, Grupul „Cartonaș Galben / Cartonaș Roșu”, Grupul „Lucruri Care Ne Deranjează”), am creat multe evenimente în viața publică sau pe internet (Eveniment „Vrem vot prin corespondență și vot electronic!”, Eveniment „Marș pentru Constanța!”, Eveniment „Nu mai merg în localuri unde se fumează!”, Eveniment „Vrem Primari aleși în două tururi!”, Eveniment „Nu mai votați POPULIȘTI !”, Eveniment „Vrem Vot pe listă deschisă!”, Eveniment „ReUnirea!”) și multe altele. Mai multe găsiți pe blogul CatalinAnghel.com sau pe pagina de Facebook.

Rep.: În ce măsură credeți că experiența dvs. profesională vă va ajuta în activitatea parlamentară?

C.A.: Lucrez în zona IT de 21 de ani, ocup o funcție direct legată de oameni și sunt în relații cu multe din companiile din regiune și chiar din țară sau din străinătate. Lucrul în vânzări presupune înțelegerea nevoilor clienților, ba chiar rezolvarea acestor nevoi prin soluții moderne, eficiente și cost-efective. Am participat la evenimente naționale și internaționale în domeniul de activitate și am făcut schimb de experiență cu oameni din multe domenii de activitate din toată lumea. Am experiență în negociere, comunicare, organizare și motivare. Am călătorit mult atât în țară, cât și în străinătate, învățând câte ceva din fiecare călătorie. Zona IT poate contribui decisiv la creșterea productivității muncii prin folosirea de tehnologii înalte și softuri performante. România are un potențial uriaș și expertiză în această zonă, iar noi putem fi lideri regionali dacă ne folosim inteligent de aceste resurse existente. Am experiență în domeniul reducerii costurilor prin programe informatice, implementarea de soluții informatice de ultimă oră, a securității informatice, implementarea de soluții educaționale, platforma e-licitație, e-guvernare, soft de tip ERP, CRM, Business Intelligence.

Cred într-un stat puternic și suplu, bazat pe decizii transparente și coerente, condus de o clasă politică echilibrată și care colaborează pe proiecte naționale și regionale care să îmbunătățească viața cetățenilor. Cred că putem schimba părerea despre politica românească de până acum - bazată, în general, pe interese personale și discursuri politicianiste, neacoperite de fapte. Cred că putem ieși din amorțirea discursului de lemn populist și cred că putem câștiga o parte însemnată din populația care nu se regăsește acum reprezentată de partide.

Rep.: Care este prima problemă pe care doriți să o rezolvați pentru județul Constanța din postura de deputat?

C.A.: Este cunoscut faptul că un lider bun atrage și bunăstarea comunității. Constanța, ca regiune, are mult potențial de dezvoltare nefructificat. Sunt adeptul investițiilor locale sau străine în greenfield-uri - care să genereze locuri de muncă bine plătite. Județul Constanța are puține investiții în mici făbricuțe, depozite sau hale industriale care să producă direct sau pentru marii jucători economici produse de tehnologie înaltă. Prima problemă ar putea fi poziționarea regiunii Constanța ca regiune cu potențial pentru investiții și crearea de locuri de muncă bine plătite. Constanța poate deveni atractivă în regiune prin fructificarea zonei geografice (proximitatea Mării Negre, Canalul Dunăre - Marea Neagră, proximitatea Deltei Dunării), dar și prin fructificarea geostrategică (importanța descoperirii de gaze în Marea Neagră, influența Portului Constanța în regiune sau importanța militară a zonei). Nu mai puțin trebuie fructificată relația mediului academic și profesional cu piața forței de muncă. Oricum, va exista un program de guvernare și de dezvoltare zonală, program asumat de întreaga echipă PNL. Voi participa activ și pro-activ la dezbateri pe teme economice și voi susține proiectele serioase pentru Constanța. Poate vom avea prilejul să dezbatem și posibilitatea reducerii numărului de mandate pentru parlamentari. Sau chiar reducerea orelor de muncă obligatorii (vineri - zi scurtă). Avem ce să dezbatem în Parlament… voință politică să fie! Avem nevoie chiar și de măsuri curajoase și inovative în zona educației.

Rep.: Actualul Parlament are, în momentul de față, o imagine nu tocmai bună. Ce ar trebui să facă noul Legislativ pentru a scăpa de această „moștenire“?

C.A.: Actualul Parlament are imaginea pe care a construit-o. Viitorii parlamentari au multă treabă. Ei trebuie să muncească mult în perioada următoare. Sunt multe legi ce pot fi făcute mai bune. Sunt multe feluri în care viitorii parlamentari pot dovedi că merită să fie acolo. Trebuie să comunice mai des cu alegătorii. Trebuie să simtă locurile unde pot aduce rapid modificări legislative care să descătușeze potențialul României. Ei trebuie să dovedească profesionalism în elaborarea legilor și să arate că sunt dedicați să reprezinte oamenii. Pentru că, până la urmă, ei nu sunt supra-oameni. Sunt doar acolo mandatați să facă legi mai bune și să ușureze prin legi viața noastră de zi cu zi. Nu mai vorbesc de supravegherea cheltuirii banului public prin comisiile de specialitate.

Pe scurt, Legislativul trebuie să dovedească prin fapte. Iar imaginea se poate schimba doar în timp. Mai mult, trebuie ca majoritatea parlamentarilor să se subscrie acestui profil. Cu o floare nu se face primăvară. De aceea este importantă echipa. Și conducerea partidelor. PNL Constanța arată că a înțeles mesajul străzii și vrea să schimbe această imagine cu oameni noi, specialiști pe domeniile lor.

Rep.: De ce ar trebui să voteze locuitorii județului candidații PNL Constanta?

C.A.: Printre altele, poate și pentru că este echipa care a înțeles mesajul post #Colectiv de înnoire a factorului politic. Există un suflu nou în organizația PNL - consilieri municipali noi în majoritate, președinte - fost rector din mediul universitar, chiar și eu sunt membru de mai puțin de un an, dar și o abordare curajoasă în a propune oameni noi în Parlamentul României - oameni experți pe domeniul lor de activitate, fie că vorbim de domeniul maritim, juridic, medical, IT, economic, antreprenorial sau educațional. Toți își pot aduce aportul în Comisiile Juridice de specialitate din Parlament. Este vizibilă, de altfel, la nivelul conducerii naționale, preocuparea pentru o ofertă de calitate în zona de reprezentare și de credibilitate în ceea ce reflectă imaginea PNL. Rămâne să dovedim că facem ceea ce trebuie pentru România. Oamenii trebuie să urmărească proiectele propuse de toate partidele, să analizeze serios cu ce vine fiecare și să susțină apoi echipa cea mai bună. Sfatul meu este să evite partidele populiste și formațiunile neserioase. Slavă Domnului - e ușor să le identificăm azi foarte repede. Criteriul de integritate a fost unul la care PNL a ținut foarte mult în această perioadă. Iar curajul de a schimba întreaga garnitură de parlamentari ar trebui să ușureze misiunea alegătorilor. Chiar avem acum șansa de a repune județul Constanța pe harta economică a Europei. Plus că am putea scăpa de eticheta de județ roșu… ;)

Rep.: Ce doriți să le transmiteți constănțenilor?

C.A.: Nu mai merge politica făcută pe genunchi, cu soluții de ultim moment și cu oameni care nu sunt percepuți ca oameni de valoare în comunitate. Doresc să le insuflu încredere în România și în ceea ce se poate face pentru români, aici și acum. Pentru că vorbim despre credibilitate aici. Dar și de încredere. Nu mai e timp să ne furăm singuri căciula, că se pot face lucruri bune cu aceiași oameni care au avut furculița și cuțitul în mână. Au avut ocazia să facă ceva pentru oameni și nu au făcut-o. Cum mai pot ei veni încă o dată să ceară votul nostru?

Eu sper că ne-am săturat de incompetență și vrem respect pentru o viață demnă.

De asemenea, lansez și chemarea de a veni să sprijine acțiunile civice și politice ale partidelor, să participe activ la viața cetății, să se implice în dezbaterile comunității, să ceară audiențe parlamentarilor, să dea feedback în general acțiunilor ce presupun schimbare în viața lor prin decizii politice si economice. Numai prin educație civică și politică ne putem depăși condiția actuală, iar prin implicare a electoratului „tăcut“, dar care nu s-a simțit reprezentat, se poate depăși cercul vicios în care se pare că mergem… această buclă temporală ce ne trimite spre gaura neagră a lipsei de progres și de bunăstare. Suntem sătui să alegem răul cel mic, vrem luptă pe proiecte, vrem dialog social real, vrem concurență reală și transparență în achiziții, vrem simplitate a legilor și interacțiunea cu statul să fie minimală și fără umilințe.

Reforma dezvoltării României poate începe simplu: ne uităm în oglindă, vedem ce avem acum bun și rău și luăm decizii corecte atât pentru viitorul apropiat (oameni, locuri de muncă, organizare, muncă, puncte tari și puncte slabe), cât pentru viitor (oportunități, infrastructuri și potențial).

Depinde de noi să schimbăm percepția despre politică, de la „populism“, „ceartă“ și politicieni care „iau” către politicieni care „oferă” cunoștințele lor economice și experiența lor de viață în favoarea semenilor, îmbunătățindu-le și ușurându-le viața. Numai cei ce se adaptează la realitățile economice, inovând în același timp, pot spera pentru viitor.

Vom găsi liderii care să nu piardă din vedere aceste aspecte? Este o vorbă românească: „Cum îți așterni, așa dormi!”.

Ce le mai doresc constănțenilor? Să iubească în continuare Constanța. Și pe constănțeni. Iar una din probele că sunt buni cetățeni o constituie participarea la vot.

