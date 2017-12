Costin Dobrin, olimpic internaţional şi voluntar

Când vorbim despre elevii remarcabili ce câştigă premii după premii la competiţiile la care participă, ne închipuim că aceşti copii dedică învăţatului fiecare clipă liberă pe care o au. George Costin Dobrin, olimpicul internaţional în clasa XI-a de la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa, povesteşte cu entuziasm despre activităţile de voluntariat pe care le face de aproximativ un an în cadrul clubului Interact Pontus Euxinus. “Merg în fiecare weekend la şedinţă, la clubul de voluntariat. Sunt membru din clasa a X-a şi îmi place mult ceea ce facem acolo. Încercăm ca din activităţile artistice pe care le desfăşurăm să ajutăm societatea”, a povestit Costin. De exemplu, de Crăciun, tinerii membri ai clubului au organizat mai multe acţiuni în care au implicat elevi, iar din banii pe care i-au obţinut, au cumpărat cadouri pentru copiii dintr-un orfelinat. “În iarna asta am avut un concurs pentru trupe de teatru şi un concurs de talente. Au venit copii care cântau și dansau. Acum programăm un concurs de discurs public şi vom organiza şi o petrecere de Sfântul Valentin”, a anunţat Costin. Pe lângă activităţile pe care le pregăteşte, tânărul care a obţinut medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Ştiinţele Pământului spune că în timpul liber preferă să citească literatură science fiction, să iasă cu prietenii şi să asculte muzică, la fel ca orice adolescent de vârsta lui. “Scriitorul meu preferat încă din copilărie este Jules Verne. În rest, îmi place muzica rock, iar trupa mea favorită este U2”, a spus constănţeanul. Totuşi, cea mai mare reuşită a lui o reprezintă succesul de la Olimpiada Internaţională de Ştiinţele Pământului. “Am obţinut medalia de argint la proba individuală a concursului desfăşurat la Santander (Spania) în septembrie 2014, iar la proba pe echipe am obţinut premiul pentru cea mai bună cercetare ştiinţifică. Din clasa a VII-a am participat în fiecare an la Olimpiada Naţională de Chimie, unde am câştigat premiul al III-lea în clasa a VIII-a, la Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori, unde în clasa a IX-a am obţinut premiul I, şi la Olimpiada Naţională de Ştiinţele Pământului, unde am câştigat premiul al III-lea în clasa a X-a”, a spus Costin. Cum pregătirea pentru concursuri a intrat în programul său zilnic, tânărul intenţionează să participe şi în acest an la Olimpiada de Ştiinţele Pământului, competiţie care a rămas preferată, pentru că reuneşte cunoştinţe de chimie, biologie, fizică şi geografie.

SECRETUL SUCCESULUI Costin este recunoscător părinţilor săi, ambii profesori la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”, pentru că l-au îndreptat spre învăţătură şi i-au cultivat pasiunea descoperirii încă de la vârste fragede. “M-au învăţat cum să studiez ca să am rezultate bune. M-au ajutat să îmi fac un program bun pentru studiu, însă mai departe a fost responsabilitatea mea să mă dezvolt”, a explicat tânărul. Care este secretul succesului său? Costin a explicat că, în primul rând, a alocat zilnic studiului câteva ore pe zi. “Fără două-trei ore pe zi de învăţat nu prea poţi ajunge la performanţă. Totul stă în a-ţi găsi scânteia care să te ajute să îţi descoperi o pasiune. Iar apoi, totul vine de la sine, plăcerea de a învăţa vine din interior”, a precizat Costin. Ştie că studiul individual nu este însă suficient pentru a obţine performanţe şi este recunoscător pentru sprijinul pe care l-a primit din partea profesorilor care l-au îndrumat. Constănţeanul face parte din echipa care a obţinut premiul I în competiţia organizată de NASA anul trecut cu proiectul “Helios - Celestial Pioneer”. “Particip din clasa a VII-a la concursurile NASA şi în fiecare an am câştigat câte un premiu împreună cu colegii mei, anul trecut reuşind să obţinem premiul I”, a subliniat Costin.

PLANURI DE VIITOR Mircistul spune că încă de când era mic şi-a dorit să studieze în Statele Unite ale Americii (SUA). “Visul meu acesta a fost şi tocmai de aceea am şi învăţat atât de mult în toţi aceşti ani, cu gândul de a obţine o bursă de studiu din partea unei universităţi din SUA. Dacă nu voi reuşi, rămâne o opţiune şi studiul în Marea Britanie”, a spus tânărul. Costin şi-ar dori ca, după ce urmează studiile superioare în străinătate, să se întoarcă în România, dar speră ca lucrurile să se schimbe în bine în următorii ani, pentru a face acest lucru.