Creştere alarmantă a numărului de cazuri de cancer bronhopulmonar

Cadrele medicale din Ambulatoriul de Specialitate pentru Tuberculoză se confruntă cu o avalanşă de cazuri de cancer bronhopulmonar. Pneumoftiziologii spun că persoanele ajung la medic cînd deja cancerul se află într-o stare avansată. „Ne confruntăm cu o creştere a numărului de cazuri de cancer bronhopulmonar. Este o patologie mai des întîlnită la bărbaţi, fiind de cinci ori mai frecventă decît la femei”, a declarat şeful Dispensarului TBC, dr. Emanoil Vasiliu. Medicii susţin că principala cauză de declanşare a acestei boli este fumatul şi îi sfătuiesc pe toţi cei care sînt adepţii tutunului să efectueze de două ori pe an controlul radiologic. Din păcate, în acest moment, la Dispensarul TBC există un singur aparat radiologic care este vechi de mai bine de 50 de ani. Aparatul Roentgen a fost fabricat în 1954 şi poate fi considerat o piesă de muzeu care dacă ar fi vîndută ar aduce o sumă de bani destul de mare dispensarului. Cadrele medicale care lucrează cu acest aparat susţin că este verificat în fiecare an, dar că în ciuda acestor verificări se defectează destul de des. „Trebuia să primim un aparat nou, însă nu a sosit încă de la Ministerul Sănătăţii. Astfel, efectuăm zilnic peste o sută de radiografii, aparatul este solicitat la maximum, ca şi personalul care trebuie să lucreze în condiţii improprii actului medical”, a continuat dr. Vasiliu. Cancerul bronhopulmonar este o tumoare malignă care apare în special la bărbaţi, după vîrsta de 50 de ani, însă medicii constănţeni susţin că majoritatea celor care se prezintă la Ambulatoriul de Specialitate au cu mult sub această vîrstă. Specialiştii susţin că etiologia nu este cunoscută, dar că există unele cauze favorizante: fumatul - după unele statistici boala apărînd de 17 ori mai frecvent la cei care fumează peste 20 ţigarete pe zi, decît la nefumători, substanţele radioactive, gudronul sau procesele inflamatorii cronice pulmonare. Mai mult decît atît, tumora este localizată mai frecvent în plămînul drept, în bronhiile mari şi lobii superiori. Printre simptomele cel mai des întîlnite se numără o tuse continuă, care nu reacţionează la tratament, expectoraţie cu sînge. De aceea, cadrele medicale susţin că este indicat ca pacienţii să se prezinte la medic de la primele simptome.