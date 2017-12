Crimă “chirurgicală” în Piaţa Chiliei

Poliţiştii constănţeni au intrat în alertă în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 2.40, după ce un apel la 112 anunţa că pe o stradă din municipiu se află o persoană înjunghiată. Un echipaj din cadrul Secţiei 1 Poliţie Constanţa şi o ambulanţă s-au deplasat în scurt timp pe strada Radu Calomfirescu, din Piaţa Chiliei. Bărbatul, care zăcea într-o baltă de sânge, avea ambele artere femurale secţionate. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), însă a decedat în scurt timp. „S-a făcut protocolul de resuscitare pentru că a intrat în disociaţie electro-mecanică, cu alte cuvinte, cordul bătea pe gol, fără sânge. A pierdut peste doi litri şi jumătate de sânge”, a declarat dr. Laurenţiu Bădescu, medic coordonator al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa. În scurt timp, strada Radu Calomfirescu a fost împânzită de ofiţeri ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. Oamenii legii au stat de vorbă cu un bărbat de 49 de ani, care era împreună cu victima marţi noaptea. Bărbatul înjunghiat a fost identificat în persoana lui Viorel Bahica, de 29 de ani, din Independenţa. La scurt timp, oamenii legii au primit imagini surprinse de camerele de supraveghere ale unei case din apropiere, care redau altercaţia în care a fost agresat Bahica.

„CE, MĂ, EŞTI ŞMECHER?!?” Amicul care îl însoţea pe Bahica nu a putut să cheme o ambulanţă să-l ajute, neavând telefon mobil. Apelul a fost făcut însă de proprietarul casei în faţa căreia s-a petrecut agresiunea. „Am auzit că cineva se certa pe stradă şi spunea: „Ce, mă, eşti şmecher? Eşti şmecher, mă?” şi apoi am auzit o bubuitură, cel mai probabil a fost zgomotul produs de victimă în cădere. În momentul în care am ieşit, nu am mai văzut decât înjunghiatul şi pe prietenul lui, care m-a rugat să sun la 112. Mi-a spus că nu el e agresorul, ci un altul, care a fugit”. Medicii spun că, dacă victima ar fi fost adusă mai devreme la spital, avea şanse să fie salvată. „Avea două plăgi în regiunea femurală. Artera femurală este cu debit mare şi, dacă se întâmplă să fie secţionată, o hemoragie la nivelul acela se poate opri cu greu, dacă nu se aduce în timp util pacientul la spital pentru a i se acorda primul ajutor. Dacă s-ar fi anunţat în scurt timp Salvarea, ar fi avut şanse să scape, deoarece avea şi coagularea sângelui bună“, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa.

CULMEA ESTE CĂ AMBELE TĂIETURI AU FOST FĂCUTE CU O PRECIZIE CHIRURGICALĂ. MEDICII SPUN CĂ ESTE FOARTE DIFICIL SĂ SECŢIONEZI ARTERELE FEMURALE ÎN ZONA INGHINALĂ DACĂ NU ŞTII EXACT CE FACI.

S-A ÎNTORS LA LOCUL FAPTEI? Ieri dimineaţă, în timp ce reporterii „Telegraf“ se aflau pe strada Radu Calomfirescu încercând să afle noi informaţii, la locul agresiunii şi-au făcut apariţia doi tineri care i-au întrebat ce s-a întâmplat şi de ce este sânge pe jos. Tinerii păreau uimiţi şi şocaţi când au aflat că acolo a avut loc o crimă. Au stat de vorbă cu jurnaliştii, încercând să afle cât mai multe amănunte, şi chiar s-au oferit să îi ajute, spunând că sunt din zonă. În scurt timp au apărut câţiva poliţişti, care le-au cerut celor doi să-i însoţească la secţie pentru a-i ajuta la identificarea agresorului de pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Câteva ore mai târziu, unul dintre cei doi tineri, Aidîn Ali, zis Mert, a devenit principalul suspect în cazul omorului. Poliţiştii au obţinut ordin de percheziţie şi, însoţiţi de două dube pline cu mascaţi, au scotocit timp de cinci ore casa şi curtea suspectului. Atât el, cât şi fratele lui au fost escortaţi la Poliţie, pentru audieri. În momentul ieşirii din curte, câteva dintre rude au leşinat, altele au încercat să se arunce în faţa maşinilor de Poliţie, altele au înjurat oamenii legii... Din cauza agitaţiei, uneia dintre surorile suspectului, însărcinată în nouă luni, i-a venit sorocul, fiind luată de ambulanţă şi dusă la spital pentru a naşte. Tânărul este recidivist, el fiind condamnat anterior pentru furt şi eliberat din închisoare în urmă cu 11 luni. El mai are o condamnare în Germania, pentru tâlhărie.

ADEVĂRATUL SUSPECT După ore bune de anchetă, procurorii şi poliţiştii au prins un alt fir, Robert Moroianu, în vârstă de 22 de ani, care locuieşte foarte aproape de locuinţa fraţilor Ali. Surse apropiate anchetei arată că percheziţia din locuinţa lui Moroianu a scos la iveală haine şi încălţăminte cu urme de sânge care seamănă cu cele purtate de făptuitorul crimei în imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la locul crimei. Azi noapte, în jurul orei 1.00, tânărul urma să fie adus la sediul IPJ pentru audieri, în timp ce alţi poliţişti căutau arma crimei.

MARTOR-CHEIE?! Scandalul dintre agresor şi victimă ar fi început cu o oră înainte de comiterea crimei. „Ieşisem în balcon să fumez, cred că era 1.40, şi am observat în mijlocul intersecţiei (Mircea cel Bătrân cu Ion Raţiu - n.r.) două persoane care se certau, iar o a treia stătea la o distanţă mai mare. Cred că cel care a fost omorât l-a lovit pe principalul suspect cu o sticlă de plastic în cap. Acesta din urmă s-a dat mai în spate şi nu a vrut să riposteze, însă celălalt s-a apropiat ameninţător. Au început să se înjure şi să îşi spună cuvinte dure, iar cel care a fost lovit cu sticla a scos telefonul şi a sunat pe cineva. Imediat, agresorul şi cealaltă persoană care stătea la distanţă au plecat spre bulevardul Mamaia, iar celălalt I-a urmat. Se vedea la distanţă că erau sub influenţa băuturilor alcoolice”, a declarat un martor care a pus cap la cap informaţiile din presă cu ceea ce văzuse el.