Crimeea, anexată de Rusia. Urmează Transnistria?

09:01:36 / 19 Martie 2014

Sarabanda plebiscismului

Multa agitatie pentru un episod incheiat.Crimeea s-a dus unde a mai fost si probabil ii si place acolo.Ma intreb de ce atita grija din partea voastra cand plebiscismul este la indemana ,,boborului'',Se pare ca inceputul sarabandei plebismului a inceput cu Crimeea si despre care nu prea se vorbeste;Catalonia ,Venetia sunt in plin avantsi mai urmeaza pentru ca incep sa se,, dezghete''.,,Dezghetul''necontrolat poate produce modificari granite.Crimeeni ,incurajati de vecini ,au profitat de dezordinea kieveana si au obtinut ce au obtinut.Apropos,nu am auzit ca observatorii straini,jurnalistii sa fi vorbit de ,voturi falsificate,furate,multiplicate,cumparate.Am vazut si cabine devot in care oamenii intrau fara ca vreun ,,rus''sa le stea cu arma la tampla.Acum faceti un exercitiu de imaginatie si inchipuiti-va ca in Moldova,Transnistria,se organizeaza un referendum;ori ca ca ori ca ca.Cam care credeti voi,dupa opinia voastra ca ar fi rezultatul.Ma intreb de ce aceste doua tarisoare nu se hotarasc sau cel putin sa spuna,,lasati-ne inpace si sa nu va mai f...ta grija de noi''!Si,chiar este adevarat ca se va mari pretul la gaze cu 150%.Au pus-o pungestenii,la pretul asta se fac milionari.