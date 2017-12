Cristi Pletea și-a stabilit obiectivele pentru noul sezon

După ce a ocupat primul loc în clasamentul mondial al cadeților la tenis de masă, grație rezultatelor obținute în turneele internaționale, Cristian Pletea încheie anul pe locul 6 în ierarhia ITTF la această categorie de vârstă. Sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța și pregătit de Viorel Filimon a adunat 1.474 de puncte și este primul european din Top 10 mondial, fiind devansat de doi sportivi din Coreea de Sud, Minha Hwuang (lider, cu 1.743p) și Jaehyun An (locul 5, cu 1.568p), doi din China, Fei Xue (locul 2, cu 1.698p) și Chuqin Wang (locul 4, cu 1.650p), și un japonez, Yuto Kizukuri (locul 3, cu 1.656p). „Sunt bucuros că am rămas în partea superioară a clasamentului. Mai mult, în ierarhia care va fi dată în ianuarie, știu că voi urca cel puțin două poziții, astfel că mă voi apropia din nou de podium”, a explicat Pletea. Descoperit de Stelian Hașoti, puștiul care nu a împlinit încă 15 ani va intra în ultimul an la cadeți, dar va încerca să spargă gheața și la juniori. Constănțeanul este considerat una dintre marile speranțe ale tenisului de masă românesc, mai ales că a făcut pasul către următoarea categorie de vârstă, participând în urmă cu o lună la Campionatele Mondiale rezervate juniorilor. Nu a reușit să se apropie de medalie, dar a acces pe tabloul principal al competiției, fiind singurul român prezent în întrecerea individuală.

CANTONAMENT LA POIANA BRAȘOV

Constănțeanul a terminat acest an cu un cantonament de o săptămână la Brașov, alături de loturile naționale de cadeți și juniori, din care face parte și Mihaela Plăeașu, vicecampioană europeană la cadeți și legitimată tot la LPS „Nicolae Rotaru”. „A fost o săptămână dificilă și mă simt destul de obosit, dar mă bucur că am ajuns acasă și petrec Sărbătorile alături de familie”, a spus Pletea, care și-a stabilit deja obiectivele pentru sezonul următor: „Vreau să câștig patru medalii de aur la Campionatele Europene de cadeți, adică să închei pe primul loc în toate cele trei probe, simplu, dublu băieți, dublu mixt și cu echipa. Apoi, să câștig cinci openuri internaționale, să înving din nou la Top 10 Europa și să cuceresc cel puțin o medalie la Campionatele Mondiale de juniori. Anul acesta a fost mai degrabă o experiență, pentru că am fost pentru prima oară la o competiție de acest nivel la juniori, dar am văzut la ce nivel se joacă și am reușit să intru în primii 32 la simplu și în primii 16 la dublu mixt”.