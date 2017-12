Cristian Mungiu, nominalizat la premiile Academiei de Film Europene 2012

„DUPĂ DEALURI\" Cineastul român Cristian Mungiu a fost nominalizat la premiile decernate de Academia de Film Europeană (EFA) pe anul 2012, la categoria „cel mai bun scenariu\", cu filmul „După dealuri\", pe care l-a şi regizat. Nominalizările pentru premiile Academiei de Film Europene au fost anunţate, sâmbătă, la Festivalul Filmului European de la Sevilla. Cea de-a 25-a gală EFA 2012 va avea loc pe 1 decembrie, în Malta.

Cristian Mungiu va concura cu Michael Haneke („Amour\"), Tobias Lindholm şi Thomas Vinterberg („Jagten/ The Hunt\"), Olivier Nakache şi Eric Toledano („Invincibilii/ Intouchables\") şi Roman Polanski şi Yasmina Reza („Doamne... ce măcel!/ Carnage\").

De asemenea, pelicula românească „Superman, Spiderman sau Batman\", regizată de Tudor Giurgiu, a fost nominalizată la categoria „cel mai bun scurtmetraj al anului\" a premiilor Academiei de Film Europene 2012.

ALTE NOMINALIZĂRI La categoria „cel mai bun film european al anului\" au fost nominalizate lungmetrajele „Amour\", de Michael Haneke, „Barbara\", de Christian Petzold, „Cesare deve morire\", de Paolo şi Vittorio Taviani, „Intouchables\", de Olivier Nakache şi Eric Toledano, „Jagten/ The Hunt\", de Thomas Vinterberg şi „Shame\", de Steve McQueen.

La categoria „cel mai bun regizor european al anului\" vor concura: Nuri Bilge Ceylan, Michael Haneke, Steve McQueen, Paolo şi Vittorio Taviani şi Thomas Vinterberg.

Actriţele Emilie Duquenne, Emmanuelle Riva, Margarethe Tiesel şi Kate Winslet au fost nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă europeană a anului\".

La categoria „cel mai bun actor european al anului\" au fost nominalizaţi Francois Cluzet şi Omar Sy, Michael Fassbender, Mads Mikkelsen, Gary Oldman şi Jean-Louis Trintignant.

Pentru „cel mai bun lungmetraj de animaţie\" vor concura peliculele „Alois Nebel\", de Tomas Lunak, „Arrugas\", de Ignacio Ferreras şi „The Pirates! In An Adventure With Scientists\", de Peter Lord.

La categoria „cel mai bun editor de film al anului\" vor concura Janus Billeskov Jansen şi Anne Osterud, Roberto Perpignani şi Joe Walker.

Pentru „cel mai bun designer de producţie\" au fost nominalizaţi Maria Djurkovic, Niels Sejer şi Elena Zhukova.

Premiul pentru „cel mai bun compozitor de muzică de film\" va fi disputat între Cyrille Aufort şi Gabriel Yared („A Royal Affair\"), Francois Couturier („Io Sono Li\"), George Fenton („The Angels\' Share\") şi Alberto Iglesias („Tinker Tailor Soldier Spy\").