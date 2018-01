Cristian Mustacă, antrenor secund la FC Farul

Desemnat în postul de antrenor principal la începutul acestei săptămîni, Constantin Gache şi-a ales colaboratorii din staff-ul tehnic pentru acest sezon. Astfel, au rămas pe poziţii secundul Cristian Cămui şi Ion Răuţă, care au activat la gruparea de pe litoral şi în sezonul trecut. Noutatea o constituie numirea ca secund a lui Cristian Mustacă, fostul jucător al Farului fiind prezentat oficial jucătorilor la antrenamentul de ieri dimineaţă al “rechinilor”. Constănţean la origine, acesta a evoluat mai multe sezoane în tricoul alb-albastru, trecînd pentru o scurtă perioadă şi pe la Steaua Bucureşti, cu care a cîştigat Cupa României în 1992. Şi-a încheiat cariera de jucător în străinătate, evoluînd în liga secundă germană, la Darmstad. Mustacă a mai jucat şi în prima divizie din Malayezia, la Salangor, dar şi în SUA, la formaţia Philadelphia, din liga secundă. Şi-a început apoi cariera de antrenor, fiind secund la Farul, alături de fostul său coleg, Alexandru Popovici, sub conducerea lui Florin Marin, în sezonul 1998-99. Cei trei au condus în aceeaşi formulă şi pe Universitatea Craiova, Ceahlăul Piatra Neamţ şi Rocar Bucureşti, la ultima Mustacă îndeplinind şi rolul de antrenor principal interimar pentru cîteva etape. “Revenirea la Farul înseamnă foarte mult pentru mine, mai ales că sînt constănţean. Mă bucur că m-am întors acasă şi sper ca împreună cu Constantin Gache şi Cristian Cămui să facem lucruri frumoase în acest sezon”, a declarat noul secund. În ultima perioadă, Mustacă a fost plecat din ţară, încercînd să se stabilească în SUA. “Am locuit o perioadă împreună cu familia la New York, unde am şi antrenat o grupă de copii, dar apoi am decis să mă întorc în ţară. Pe unii din jucătorii Farului îi cunosc, iar cu restul voi încerca să mă acomodez cît mai rapid”, a explicat “adjunctul” lui Gache. “Îl ştiu pe Cristi Mustacă atît ca jucător, cît şi ca antrenor, pentru că am fost colegi. Am fost amîndoi secunzii lui Florin Marin şi, în plus, îmi cunoaşte metodele de lucru”, a explicat actualul antrenor al Farului alegerea făcută.

“Rechinii”, pregătiţi pentru cantonament

După ce marţi o parte din componenţii lotului au efectuat vizita medicală, ieri a venit rîndul celorlalţi elevi ai lui Constantin Gache să facă o vizită la doctor. La prima vedere nu au apărut probleme, însă întreg lotul va mai efectua o serie de teste medicale mai complexe la Bucureşti, înaintea debutului campionatului. În aceste condiţii, toţi fotbaliştii sînt apţi pentru cantonamentul care va debuta luni la Braşov. La stagiul de sub Tîmpa vor fi prezenţi şi cei doi farişti aflaţi în acest moment în luna de miere, Adrian Vlas şi Dinu Todoran. În privinţa atacanţilor Ştefan Ciobanu şi Emil Nanu, care au semnat deja cu Farul, se aşteaptă astăzi un răspuns clar de la conducătorii Deltei Tulcea în privinţa ofertei făcute de constănţeni. La Braşov, FC Farul va participa la un mini-turneu de pregătire organizat de clubul Oţelul Galaţi, în perioada 29-30 iunie. Alături de FC Farul şi Oţelul vor mai fi prezente echipele Dinamo Bucureşti şi Unirea Urziceni.