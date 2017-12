Cristiano Ronaldo a plâns după ce a primit “Balonul de Aur”

Internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo a plâns după ce a primit trofeul “Balonul de Aur”, luni seară, la gala FIFA de la Zürich, el declarându-se extrem de emoţionat, informează fifa.com. Cristiano Ronaldo a urcat pe scenă împreună cu fiul său. „În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor colegilor mei de la echipa de club şi naţională. Fără ajutorul lor nu aş fi reuşit. Sunt foarte fericit. Acest trofeu este extrem de greu de câştigat. Trebuie să le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine: iubita mea, prietenii mei, fiul meu. Este un moment extrem de emoţionant. Tot ce pot să spun este că mulţumesc tuturor”, a spus Cristiano Ronaldo, cu ochii în lacrimi. El a fost îmbrăţişat pe scenă de fostul internaţional brazilian Pele şi de preşedintele UEFA, Michel Platini. Internaţionalul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a câştigat, luni seară, pentru a doua oară “Balonul de Aur”.

Mijlocaşul francez al echipei Bayern München, Franck Ribery, a declarat ieri, pentru „Bild“, că este dezamăgit de faptul că nu a câştigat “Balonul de Aur”, dar a precizat că este fericit că totul s-a terminat. „Evident mi-ar fi plăcut să câştig, dar este în regulă. Noi, jucătorii de la Bayern München, începând cu mine, suntem mândri că am fost în această finală. În schimb, sunt fericit că totul s-a terminat. Ce aş fi putut face în plus? Am câştigat tot cu Bayern München. Nu sunt egoist, iar acest trofeu nu era obiectivul meu. Prefer să câştig cu Bayern München şi să devin campion mondial. Asta e ceea ce contează”, a spus Ribery, care s-a situat pe locul 3 în finala pentru “Balonul de Aur” din 2013, cu 23,36% din voturi, după portughezul Cristiano Ronaldo (27,99%) şi argentinianul Lionel Messi (24,72%). În vârstă de 30 de ani, Ribery a fost ales în august 2013 cel mai bun jucător al ediţiei precedente din Liga Campionilor, devansându-i pe Messi şi Ronaldo.

PIŢURCĂ ŞI CHIRICHEŞ, VOTURI DIFERITE Selecţionerul Victor Piţurcă a votat pentru Lionel Messi, Cristiano Ronaldo şi Arjen Robben, iar căpitanul echipei naţionale, Vlad Chiricheş, le-a acordat voturi pentru „Balonul de Aur“ portughezului Ronaldo, lui Franck Ribery şi lui Zlatan Ibrahimovic, informează „Marca“. Conform listei FIFA, prezentată de jurnalul spaniol, Piţurcă i-a acordat argentinianului de la FC Barcelona, Lionel Messi, cinci puncte. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a primit trei puncte, iar Robben (Bayern München) a primit un punct din partea tehnicianului. Vlad Chiricheş i-a acordat lui Cristiano Ronaldo cinci puncte. Trei puncte a primit Ribery (Bayern München), iar unul suedezul Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain).