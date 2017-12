Criticii americani şi-au premiat filmele favorite

Criticii americani de pe Coasta de Est şi de Vest a SUA şi-au anunţat câştigătorii din producţia de filme de anul trecut. Lungmetrajul ”12 Years a Slave / 12 ani de sclavie”, regizat de Steve McQueen, a primit titlul de cel mai bun film al anului 2013 din partea Criticilor de Film din mediul online din New York. Membrii asociaţiei New York Film Critics Online, care nu trebuie confundată cu New York Film Critics Circle, o altă organizaţie de critici, care a oferit titlul de Cel mai bun film al anului lungmetrajului ”American Hustle”, săptămâna trecută, i-au premiat pe Chiwetel Ejiofor la categoria Cel mai bun actor şi pe Lupita Nyong'o la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar.

Într-un an cinematografic fără un favorit cert pentru sezonul Oscarurilor, criticii de film online din New York au premiat filme recompensate deja săptămâna trecută (”American Hustle”, ”Her”, ”Inside Llewyn Davis”), dar şi câteva pelicule despre care s-a vorbit destul de mult, fără a fi însă premiate la galele recente. Premiul pentru întreaga distribuţie a revenit filmului ”American Hustle”, iar cineastul Alfonso Cuaron, regizorul filmului „Gravity”, a fost desemnat cel mai bun regizor al anului. Chiwetel Ejiofor a fost desemnat cel mai bun actor, graţie rolului din pelicula ”12 Years a Slave”, iar Cate Blanchett a fost desemnată Cea mai bună actriţă în rol principal, pentru ”Blue Jasmine”. La categoria Cel mai bun scenariu s-a impus Spike Jonze, pentru ”Her”. Lupita Nyong'o a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru evoluţia ei din ”12 Years a Slave”, iar Cel mai bun actor în rol secundar a fost ales Jared Leto, pentru prestaţia sa din filmul ”Dallas Buyers Club”.

Lungmetrajul ”La vie d'Adèle” a fost desemnat Cel mai bun film străin, pelicula ”The Wind Rises” s-a impus la categoria Cel mai bun film de animaţie, iar ”The Act of Killing” a fost desemnat Cel mai bun documentar. Adèle Exarchopoulos s-a impus la categoria Cel mai bun debut, graţie rolului din filmul ”La vie d'Adèle”, iar premiul pentru Cel mai bun regizor debutant a revenit cineastului Ryan Coogler, autorul filmului ”Fruitvale Station”. Premiul pentru cea mai bună imagine a revenit peliculei ”Gravity”, iar pelicula ”Inside Llewyn Davis” s-a impus la categoria muzică de film sau coloană sonoră. Totodată, membrii asociaţiei New York Film Critics Online au alcătuit Topul 10 al celor mai bune filme ale anului 2013: ”12 Years a Slave”, ”Before Midnight”, ”La vie d'Adèle”, ”Dallas Buyers Club”, ”Gravity”, ”Her”, ”Inside Llewyn Davis”, „Nebraska”, ”Philomena”, ”Prisoners” şi ”The Wolf of Wall Street”. Premiile decernate de asociaţiile de critici şi de alte jurii din industria cinematografică americană influenţează adeseori alegerile făcute de membrii Academiei de Film americane, care selectează peliculele, actorii şi producătorii ce vor fi nominalizaţi la Oscar.

Lungmetrajele SF ”Gravity 3D / Misiune în spaţiu”, de Alfonso Cuarón, şi ”Her”, de Spike Jonze, au fost desemnate duminică, ex-aequo, cele mai bune filme ale anului 2013 de Asociaţia Criticilor din Los Angeles. ”Gravity 3D / Misiune în spaţiu” a mai câştigat premiul pentru regie pentru Alfonso Cuarón, Cel mai bun montaj pentru Alfonso Cuarón şi Mark Sanger şi Cea mai bună imagine pentru Emmanuel Lubezki. Povestea de dragoste futuristă ”Her”, despre un bărbat, interpretat de Joaquin Phoenix, care se îndrăgosteşte de un sistem de operare pe computer cu vocea lui Scarlett Johansson, a primit, de asemenea, premiul pentru cea mai bună scenografie, acordat lui K.K. Barrett. Premii ex-aequo au fost acordate la categoriile Cea mai bună actriţă în rol principal şi Cel mai bun actor în rol secundar. Astfel, premiul pentru cea mai bună actriţă i-a fost acordat lui Cate Blanchett, pentru rolul din ”Blue Jasmine”, de Woody Allen, şi Adelei Exarchopoulos, pentru rolul din ”La vie d'Adèle”, de Abdellatif Kechiche, care a primit şi trofeul pentru Cel mai bun film străin.

Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar a fost acordat lui Jared Leto pentru rolul unui transsexual seropozitiv din ”Dallas Buyers Club”. Premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar a fost adjudecat de Lupita Nyong, pentru interpretarea din filmul ”12 Years a Slave”, de Steve McQueen, criticii acordând o menţiune specială echipei de creaţie a lungmetrajului. Premiul pentru Cel mai bun actor i-a revenit lui Bruce Dern, pentru rolul din drama ”Nebraska” de Alexander Payne. Premiul pentru scenariu a fost acordat filmului ”Before Midnight / Înainte de miezul nopţii”, de Richard Linklater, Cel mai bun documentar a fost desemnat ”Stories We Tell” de Sarah Polley, iar ”Ernest şi Célestine”, semnat de Stéphane Aubier, Vincent Patar şi Benjamin Renner, a primit premiul pentru Cel mai bun film de animaţie.

Anul trecut, criticii de film din Los Angeles au acordat premiul pentru cel mai bun film dramei ”Amour” de Michael Haneke, care avea să câştige ulterior şi Oscarul pentru cel mai bun film străin. Asociaţia Criticilor de Film din Los Angeles, formată din câteva zeci de membri, va înmâna premiile pe 11 ianuarie, în cadrul unei gale ce va avea loc la Hollywood.