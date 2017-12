Criticii londonezi s-au îndrăgostit!

Drama ”Amour”, regizată de Michael Haneke, câştigătoare a Globului de Aur pentru cel mai bun film străin, a câştigat trei dintre trofeele acordate la gala London Critics\' Circle Awards / Cercul Criticilor din Londra, la categoriile cel mai bun film, cea mai bună actriţă şi cel mai bun scenarist. La cea de-a 33-a ediţie a galei de la Londra, drama ”Amour” a fost considerată marea câştigătoare. Criticii britanici au apreciat calităţile actoriceşti ale franţuzoaicei Emmanuelle Riva şi i-au decernat titlul de Actriţa Anului, în timp ce regizorul Michael Haneke a câştigat trofeul pentru cel mai bun scenariu, pierzându-l însă pe cel pentru regizorul anului, în favoarea lui Ang Lee, desemnat câştigător pentru pelicula ”Life of Pi / Viaţa lui Pi”.

Premiul pentru cel mai bun film străin i-a revenit peliculei ”De rouille et d\'os / Rust and Bone”, cu Marion Cotillard, premiul pentru cel mai bun documentar i-a fost atribuit peliculei ”The Imposter”, în timp ce ”Berberian Sound Studio” a primit premiul pentru cel mai bun film britanic. Printre câştigătorii trofeelor decernate de Cercul Criticilor din Londra se mai numără lungmetrajul ”The Master”, cu Joaquin Phoenix şi Philip Seymour Hoffman, care şi-au adjudecat premiile pentru cel mai bun actor în rol principal, respectiv cel mai bun actor în rol secundar. Anne Hathaway, deţinătoare a unui Glob de Aur pentru rolul din ”Les Miserables”, a câştigat trofeul la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, în timp ce Andrea Riseborough a fost premianta categoriei cea mai bună actriţă în rol principal, pentru ”Shadow Dancer”. Trofeul pentru cel mai bun actor britanic i-a revenit lui Toby Jones, pentru prestaţia sa din ”Berberian Sound Studio”, iar premiul pentru cel mai bun debut britanic i-a revenit lui Tom Holland, pentru ”The Impossible”.

La ceremonie au mai participat Emily Blunt, Samantha Barks şi Helena Bonham Carter, care, de altfel, a primit, duminică seară, premiul Dilys Powell pentru excelenţă în film. Membrii Cercului Criticilor din Londra au făcut şi un Top 10 al celor mai bune filme ale anului trecut, în care au fost incluse, în ordine, ”Amour”, ”The Master”, ”Life of Pi”, ”Argo”, ”Beasts of the Southern Wild”, ”Zero Dark Thirty”, ”Once Upon a Time in Anatolia”, ”Django Unchained”, ”Tabu”, ”De rouille et d\'os / Rust and Bone”. Premiile Cercului Criticilor din Londra sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste o sută de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).