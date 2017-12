Criza economică duce Spania la un şomaj de 10%

Deşi a fost una din ţările occidentale care au adoptat măsuri restrictive pe piaţa muncii după accederea României şi Bulgariei în UE, Spania are mari probleme la capitolul şomaj. Ministrul economiei din statul iberic, Pedro Solbes, a declarat că rata şomajului din Spania ar putea depăşi la sfîrşitul acestui an nivelul de 10,4%, acesta avertizînd că ar putea avea loc scăderi ale cheltuielilor bugetare în 2009. Şomajul din Spania a ajuns la nivelul maxim al ultimilor 10 ani, cu 2,43 milioane de şomeri în iulie, în condiţiile în care două din trei concedieri se fac în sectorul construcţiilor, deoarece nu se mai construiesc case după o perioadă de dezvoltare explozivă ce a durat un deceniu. Practic, economia se confruntă cu cea mai gravă criză din 1993, deşi guvernul socialist spaniol a menţinut cheltuielile sociale la nivelul programat. Solbes a avertizat cu privire la restrîngeri ale cheltuielilor bugetare în 2009, după ce Spania a afişat deficit bugetar pentru prima jumătate a anului, prima dată în ultimii trei ani. „Majoritatea categoriilor bugetare vor avea alocate sume mai mici”, a spus ministrul spaniol al economiei, comparînd bugetul pentru 2009 cu cel de 349 miliarde euro din acest an. Solbes a reiterat că, în perioada iulie-septembrie, evoluţia economiei va fi “oarecum mai bună” decît în trimestrul al doilea, cînd produsul intern brut (PIB) a scăzut cu 0,1% faţă de trimestrul anterior. O ameliorare a economiei ar putea fi susţinută de ieftinirea petrolului, de obţinerea unei recolte bune şi de credite fiscale, inclusiv de rambursarea unei sume de 400 euro fiecărui contribuabil, a explicat Solbes. Ministrul spaniol al economiei a spus că ţara sa este foarte aproape de recesiune, dar că o va evita. “Dacă mă uit la comportamentul oamenilor din această vară, este adevărat că nu mai văd bucuria anilor anteriori, dar nu observ nici o paralizie”, a mai declarat Solbes.