CRUCEA - Proiecte sociale iniţiate de primar

Consilierii locali din Crucea au votat în plen, săptămîna trecută, bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei. Primarul comunei, Gheorghe Frigioi, a declarat că, la propunerea sa, în bugetul pentru acest an au fost cuprinse mai multe proiecte sociale. Unul dintre acestea se referă la acordarea unui ajutor constînd în obiecte de uz casnic în valoare de 1.000 lei tinerilor aflaţi la prima căsătorie. “Am hotărît ca primul cadou pe care îl primeşte un cuplu de tineri căsătoriţi să fie din partea administraţiei publice locale. De la începutul anului, trei cupluri au primit din partea noastră un televizor şi un aragaz“, a declarat Frigioi. La nivelul comunei Crucea, în medie, pe an, sînt oficiate aprox. 20 de căsătorii. Un alt proiect vizează acordarea unor premii, unele constînd chiar în computere personale, elevilor care termină clasele a IV-a şi a VIII-a cu rezultate foarte bune. Primarul a spus că a căzut de acord cu conducerea şcolilor ca, pentru fiecare ciclu gimnazial, să existe cîte trei premii, respectiv premiul I, II şi III. De asemenea, primarul a propus pentru acest an premierea cuplurilor care împlinesc peste 50 de ani de căsătorie. “Cei care aniversează anul acesta cel puţin 50 de ani de căsătorie vor primi din partea administraţiei publice bani, cuantumul total al acestor sume ridicîndu-se la 1.000 de lei. Serviciul de Stare Civilă lucrează în această perioadă la identificarea tuturor persoanelor care sînt locuitori ai comunei şi care se încadrează în prevederile hotărîrii de consiliu, pentru ca, la mijlocul lunii martie, să organizăm premierea bătrînilor într-un cadru festiv“, a mai spus Frigioi.