CS Năvodari a fost eliminată din Cupa României la rugby

Vineri după-amiază, într-un meci de baraj care a stabilit a opta echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei României la rugby, CS Năvodari a fost învinsă de RC Stejarul Buzău cu scorul de 21-14 (7-7). Partida, care a avut loc în București, pe terenul din Complexul Ghencea, a opus cele mai bune formații din Divizia Națională de seniori, eșalonul al doilea din rugbyul românesc, formații care și-au câștigat categoric seriile din Grupa a II-a valorică a Cupei României.

Dobrogenii au reușit un start foarte bun de meci și au marcat primii: eseu Agiacai în minutul 8, transformat de Trandafir. Scorul a devenit 7-7 în min. 11, tot eseu transformat, apoi arbitrii i-au refuzat lui Ogea un eseu în min. 14, considerând că balonul nu a fost culcat în but. Imediat buzoienii au avut un jucător eliminat temporar, dar năvodărenii nu au profitat. Ultima fază importantă a primei reprize a fost lovitura de pedeapsă ratată de Trandafir, care a șutat în bară (min. 33)! De reținut că, după circa 20 de minute de la fluierul de start, în Capitală a început ploaia, care a afectat destul de mult evoluția celor două echipe.

Foarte eficienți în margini, buzoienii au avut o mai bună posesie a mingii și au izbutit să se detașeze pe tabelă imediat după pauză. O greșeală copilărească a lui Perju a fost sancționată cu cartonaș galben, iar Stejarul, în superioritate numerică, a reușit două eseuri transformate, scorul devenind 21-7 în minutul 56. Pe o ploaie din ce în ce mai puternică, CS Năvodari a forțat revenirea, a avut multe șarje ofensive, însă greșelile de mânuire a balonului și defensiva exactă a Stejarului au menținut rezultatul de pe tabelă până în minutul 38 din timpul regulamentar al reprizei secunde. Atunci, Niță a reușit un eseu la centru după o fază superbă: cursă individuală de aproape 80 de metri, începută din preajma propriului 22! Trandafir a transformat și scorul a devenit 21-14. Pe final, constănțenii au presat aproape non-stop, au ajuns de trei ori în 22-ul advers, o dată având chiar mai multe lovituri de pedeapsă jucate la mână, la 5-10 metri de butul Buzăului, însă ba mingea a fost scăpată înainte, ba jucătorul placat nu a eliberat balonul, astfel că mai departe, în sferturi, merge Stejarul!

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Apetroaie, Strat, Barbu, - M. Croitoru, Ogea - M. Niță, Agiacai, Bejan - Zainea, Trandafir - Grigoraș, Papaiane, Pîrvu, Miron - Perju (au mai jucat: Zapan, Comănici, Raicea, Burlacu, Fl. Croitoriu, Ciubotariu, Agapie). Au lipsit Puișoru, frații Prodan (toți accidentați) și Sponte (indisponibil din motive de... serviciu).

„Ne-am dorit foarte mult victoria, dar nu am reușit-o. A fost un meci de uzură și cred că dacă egalam, în prelungiri am fi reușit să învingem, pentru că fizic am fost superiori. La echipa din Buzău s-a văzut experiența lui Baraulea și Tatu”, a declarat Cristian Husea, antrenor la CS Năvodari.

Rezultatele înregistrate în ultima etapă din Grupa I valorică: Universitatea Cluj - CSM Olimpia București 23-22; Politehnica Iași - Timișoara Saracens 30-43; Dinamo București - CSM Știința Baia Mare 22-27. Steaua București a stat. Clasament: 1. Baia Mare 24p; 2. Timișoara 20p/5j; 3. Steaua 19p/5j; 4. Dinamo 14p; 5. CSM Olimpia 10p; 6. Cluj 8p; 7. Iași 0p. Restanța Timișoara Saracens - Steaua București va fi recuperată pe 4 mai.

Tot vineri a avut loc și tragerea la sorți a sferturilor de finală, care a stabilit următoarele împerecheri:

meciul 1: CSM Știința Baia Mare - RC Stejarul Buzău

meciul 2: Timișoara Saracens - CSM Olimpia București

meciul 3: Steaua București - Politehnica Iași

meciul 4: Dinamo București - Universitatea Cluj

Partidele se vor desfășura pe terenurile primelor formații, pe 7 mai. Semifinalele vor avea loc pe 14 mai, astfel: învingătoarea din Sfertul 1 cu învingătoarea din Sfertul 4, respectiv învingătoarea din Sfertul 2 cu învingătoarea din Sfertul 3. Meciurile din semifinale vor avea loc pe terenurile primelor echipe. Finala este programată pe 28 mai.

Citește și

CS Năvodari forțează calificarea în sferturile Cupei României la rugby

CS Năvodari va juca în București barajul cu Stejarul Buzău

Scor record pentru CS Năvodari

CS Năvodari s-a calificat în finala Grupei a II-a valorice

Al patrulea succes consecutiv pentru CS Năvodari

CS Năvodari și-a consolidat primul loc în Cupa României la rugby