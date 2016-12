CS Năvodari s-a calificat în finala Grupei a II-a valorice

CS Năvodari a confirmat sâmbătă că este cea mai valoroasă echipă din eșalonul al doilea al rugby-ului românesc. Rugbyștii dobrogeni au fost și în 2015 cei mai buni, însă au ratat incredibil câștigarea Diviziei Naționale de seniori, în urma unor greșeli copilărești comise în ultimele etape din play-off. Anul acesta însă, năvodărenii sunt hotărâți să nu mai rateze primul loc în campionat, iar în Cupa României au înregistrat victorii pe linie în Seria Albastră din Grupa a II-a valorică. Pe ultima au reușit-o sâmbătă, pe terenul lui RCM Galați, în etapa a 5-a. Gazdele au condus la pauză cu 14-11, însă constănțenii au dominat categoric partea a doua a jocului și au învins cu 31-14. Pentru oaspeții au punctat Perju, Pîrvu, Agiacai (câte un eseu fiecare) și Trandafir (patru lovituri de pedeapsă și două transformări).

„A fost un meci neașteptat de ușor pentru echipa noastră, cam la fel de simplu ca acela de la Suceava. Ne-a deranjat doar aroganța gălățenilor, felul în care ne-au primit atunci când am ajuns la stadion, pentru că pe teren... Noi am fost foarte montați, ne-am mobilizat exemplar pentru a obține victoria și am reușit-o fără niciun dubiu”, a declarat antrenorul Cristian Husea.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Zapan, Strat, Sponte - Burlacu, M. Croitoru - M. Niță, Ogea, Agiacai - Agapie, Trandafir - Arefi, Papaiane, Pîrvu, Puișoru - Grigoraș (au mai jucat: Comănici, Barbu, Apetroaie, Brașovianu, Fl. Croitoriu, Ciubotariu, Perju).

În clasamentul Seriei Albastre, CS Năvodari a acumulat 23 puncte și nu mai poate rata prima poziție după ultima etapă, având avans mare față de RC Bârlad 13p, RCM Galați 11p și CSM Bucovina Suceava 0p. Dobrogenii s-au calificat deja în finala Grupei a II-a valorice din Cupa României, în care vor întâlni echipa RC Stejarul Buzău, care în Seria Roșie a dispus de Știința Petroșani cu 42-11 (meciul CSUAV Arad - CS Mănăștur s-a jucat duminică). În Seria Roșie conduce Buzăul, cu 18p, urmată de Mănăștur 6p, Petroșani 5p și Arad 3p.

Rezultate din Grupa I valorică: Universitatea Cluj - Timișoara Saracens 10-28; Dinamo București - Politehnica Iași 46-27; Steaua București - CSM Știința Baia Mare 18-16. CSM Olimpia București a stat. Clasament: 1. Steaua 18p/4j; 2. Baia Mare 15p/4j; 3. Timișoara 15p/4j; 4. Dinamo 13p/5j; 5. CSM Olimpia 5p/4j; 6. Cluj 4p/4j; 7. Iași 0p/5j.

