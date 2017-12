CS Năvodari forțează calificarea în sferturile Cupei României la rugby

Vineri, de la ora 16.00 (în direct pe rugbytv.ro), CS Năvodari și RC Stejarul Buzău vor susține meciul de baraj care va decide a opta formație calificată în sferturile de finală ale Cupei României la rugby. În această partidă, care se va desfășura în București, pe terenul din Complexul Ghencea, se vor întâlni câștigătoarele celor două serii din Grupa a II-a valorică a competiției, iar învingătoarea va obține dreptul de a juca în sferturi, alături de echipele din SuperLigă. Formațiile din Năvodari și Buzău au câștigat toate partidele susținute în grupele Cupei României și sunt de departe cele mai valoroase echipe din al doilea eșalon valoric al rugby-ului românesc.

„Obiectivul nostru este accederea în sferturile de finală, adică să câștigăm toate meciurile în fața echipelor din același eșalon ca noi. Mai avem un pas, jocul cu Stejarul Buzău. Ne așteptăm să fie greu, au câștigat și ei detașat seria din care au făcut parte, dar cred că va învinge cel care pregătește meciul mai bine. Nu știm prea multe despre adversarii noștri, pentru că au adus câțiva jucători noi, dar sper să ne impunem jocul. Am văzut trei meciuri ale echipei din Buzău și lucrăm la o strategie de meci care să ne ajute. Avantajul nostru este coeziunea grupului. Noi am urmat un proiect gândit pe cinci ani, deja au trecut patru ani, am crescut ca echipă, ca joc și ca omogenitate, iar asta cred ca va fi decisiv în meciul de baraj. Au mai venit câțiva jucători noi în acești ani, însă baza echipei a rămas aceeași, relațiile de joc sunt bune, jucătorii se știu bine, își cunosc rolul în echipă”, a declarat Cornel Suciu, antrenor la CS Năvodari.

Tragerea la sorți a sferturilor va avea loc la sediul Federației Române de Rugby, imediat după desfășurarea acestei partide și a meciurilor din ultima etapă a primei grupe valorice, programate tot vineri. La tragere, în prima urnă vor fi introduse ocupantele locurilor 1, 2, 3 și 4 din prima grupă valorică, iar în cea de-a doua urnă - ocupantele locurilor 5, 6 și 7 din prima grupă valorică și învingătoarea meciului de baraj. Partidele se vor desfășura pe terenurile echipelor din prima urnă valorică, pe 7 mai.

Semifinalele vor avea loc pe 14 mai, astfel: învingătoarea din Sfertul 1 cu învingătoarea din Sfertul 4, respectiv învingătoarea din Sfertul 2 cu învingătoarea din Sfertul 3. Meciurile din semifinale vor avea loc pe terenurile primelor echipe. Finala este programată pe 28 mai.

Programul ultimei etape din Grupa I valorică (toate partidele vor avea loc vineri): Universitatea Cluj - CSM Olimpia București (ora 11.00, în direct pe rugbytv.ro); Politehnica Iași - Timișoara Saracens (ora 11.00); Dinamo București - CSM Știința Baia Mare (ora 16.00, în direct pe Dolce Sport 1). Steaua București stă. Clasament: 1. Baia Mare 20p/5j; 2. Steaua 19p/5j; 3. Timișoara 15p/4j; 4. Dinamo 13p/5j; 5. CSM Olimpia 9p/5j; 6. Cluj 4p/5j; 7. Iași 0p/5j. Restanța Timișoara Saracens - Steaua București va fi recuperată pe 4 mai.

