CS Tomis întâlneşte “lanterna roşie“

Duminică, în etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Constanţa va întâlni, în deplasare, pe Universitatea Reşiţa, formaţie care nu a reuşit să acumuleze nici măcar un punct în primele şase etape. O partidă care la prima vedere pare a fi o simplă formalitate pentru CS Tomis, echipă cu un început foarte bun de sezon, în care a pierdut un singur meci, însă împotriva “galacticelor“ de la Oltchim. „Nu cred că o să fie aşa de uşor cum s-ar crede pentru că avem unele probleme de efectiv ce ar putea conta în economia meciului. Din fericire, echipa joacă din ce în ce mai bine. Sperăm să obţinem o nouă victorie şi în plus să nu avem noi jucătoare accidentate“, a declarat antrenorul Ion Crăciun. „Unul din puţinele lucruri de care mă tem este brigada de arbitri, una care mereu parcă a avut ceva cu noi când ne-a arbitrat. Mergem însă pregătiţi să înfruntăm orice obstacol şi să ne continuăm parcursul bun. Nu avem probleme financiare, doar mici restanţe la jucătoare, însă ele au înţeles situaţia şi acest lucru mă bucură foarte mult. Avem în plus şi un antrenor care a dovedit că are mult caracter, pentru că a rămas la echipă, deşi a avut multe oferte tentante de la echipe din ţară“, a precizat şi preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Programul complet al etapei - sâmbătă: HCM Roman - Oţelul Galaţi (ora 11.00), U. Cluj - Cetate Deva (ora 18.00); duminică, ora 11.00: U. Reşiţa - CS Tomis Constanţa, Dunărea Brăila - Rulmentul Braşov, HC Zalău - Ştiinţa Baia Mare; ora 12.30: CSM Bucureşti - SCM Craiova; luni, ora 17.00: HCM Buzău - Oltchim Rm. Vîlcea. Clasament: 1. Oltchim 12p; 2. Tomis 9p (golaveraj: 178-149); 3. Cluj 9p (181-166); 4. CSM Bucureşti 9p (181-174); 5. Oţelul 8p; 6. Brăila 7p; 7. Baia Mare 6p (165-164); 8. Zalău 6p (144-147); 9. Braşov 6p (154-182); 10. Deva 4p (152-163); 11. Roman 4p (148-166); 12. Buzău 2p (160-176); 13. SCM Craiova 2p (141-164); 14. Reşiţa 0p.