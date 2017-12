CSM București a transferat două multiple campioane mondiale!

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti, campioană a Europei în ultimul sezon și campioană a României la ultimele trei ediții, a anunţat prin intermediul site-ului oficial transferul jucătoarelor norvegiene Amanda Kurtovic şi Marit Malm Frafjord, care au semnat contracte pe doi ani.

Amanda Kurtovic are 25 de ani, activează la Larvik din 2015 şi poate evolua atât ca extremă dreapta, cât şi ca inter dreapta. A mai evoluat la Sandefjord, Nordstrand, Byasen, Viborg HK și Oppsal înainte de a ajunge la Larvik. A câștigat aurul olimpic în 2012 și bronzul la JO 2016, însă mai are în palmares două titluri mondiale (2011 și 2015) și unul european (2016). „Sunt foarte mândră că am oportunitatea să joc la unul dintre cele mai bune cluburi din Europa. Aştept cu nerăbdare să evoluez alături de cele mai bune sportive şi să lupt pentru titluri cu CSM Bucureşti. Sunt încântată că voi începe un nou capitol al carierei mele”, a declarat Amanda Kurtovic.

Marit Malm Frafjord are 31 de ani, joacă la Larvik din 2014 şi evoluează pe postul de pivot. A mai jucat la Byasen și Viborg HK, palmaresul său cuprinzând două titluri olimpice (2008, 2012) și o medalie de bronz la JO 2016, două titluri mondiale (2011, 2015) plus un argint (2007) și un bronz (2009), precum și trei titluri continentale (2006, 2008, 2016) și o medalie de argint la Campionatele Europene (2012). „CSM Bucureşti este o echipă fantastică cu foarte multe jucătoare de cea mai bună calitate. Mi-am dorit ceva nou, care să mă motiveze, abia aştept să mă alătur echipei din sezonul următor”, a spus Marit Malm Frafjord.

„Transferul celor două jucătoare este un motiv de mândrie pentru noi. Două sportive de excepţie, ambele foste campioane olimpice, care vor pune cu siguranţă umărul la noi reuşite ale clubului nostru. Venirea lor demonstrează că CSM Bucureşti este un club mare, care atrage cele mai bune jucătoare ale lumii”, a afirmat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, care la ora actuală îndeplinește și funcția de director general interimar la gruparea bucureșteană.

CSM București a prelungit contractele a cinci jucătoare din lotul actual: daneza Linne Jorgensen, franțuzoaicele Gnonsiane Niombla și Camille Ayglon Saurina, suedeza Isabelle Gullden și croata Jelena Grubisic. Totodată, CSM București a semnat un contract (valabil din vară) și cu Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a lumii în 2010, 2015 și 2016, aflată în prezent la Buducnost Podgorica.

Campioana Europei se va despărți, în schimb, de interul stânga suedez Linnea Torstensson și de extrema dreaptă spaniolă Carmen Martin, care vor juca din vară pentru formația franceză OGC Nice Côte d'Azur Handball. De asemenea, extrema dreapta daneză Simone Bohme, venită în această iarnă, a anunțat că nu va continua la CSMB.