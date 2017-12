CSM Medgidia pregăteşte “derby-ul suferinţei”

Decimată în această vară după plecările celor mai buni jucători, CSM Medgidia se pregăteşte pentru un sezon extrem de dificil în Liga Naţională de handbal masculin. Echipa antrenată de Florin Cazan are drept obiectiv menţinerea în prima ligă, iar meciul din prima etapă, cînd va da piept, pe teren propriu, pe 6 septembrie, cu una dintre contracandidate, Poli Timişoara, pare capital pentru viitorul formaţiei constănţene. Pentru a încerca să omogenizeze noua echipă, formată în doar două săptămîni, Cazan a programat, ieri, în Sala “Iftimie Ilisei” din Medgidia, un nou joc amical în compania grupării Universitatea Galaţi, din liga secundă. După un joc ceva mai slab în primă repriză, 9-14 la pauză, gazdele şi-au revenit, încheind la egalitate această întîlnire, 27-27. Pentru sezonul următor, antrenorul Florin Cazan are la dispoziţie 17 jucători, dar speră să întărească lotul pe ultima sută de metri prin aducerea cîtorva jucători sub formă de împrumut: Mihai Stere (de la HCM Constanţa), Mihai Iordache (de la CSM Oradea), Cristian Stoian (de la CSS Medgidia) - portari; Florin Cazan, Alexandru Gălan, Ionuţ Oselinsche, Horia Marinescu, Evgheni Ursuleac, Alexandru Zaharia, Dorian Sava, Enis Murtaza (de la HCM Constanţa), George Chiran şi George Paraschiv (ambii de la CSS Călăraşi), Adnan Bulat şi Suliman Gener (ambii de la CSS Medgidia), Ştefan Grigoraş (de la CSS 1 Constanţa) şi Dorinel Smeria (de la CSS Steaua Bucureşti). Tinerii jucători de la CSM Medgidia speră să depăşească emoţiile debutului în prima ligă şi să evite retrogradarea din Liga Naţională. “Sîntem o echipă tînără, în formare şi sînt speranţe să ne îndeplinim obiectivul. Antrenorul trage de noi pentru că echipa nu este închegată, dar vom încerca să facem tot ce putem. Eu abia am venit de la Călăraşi, de unde au fost aduşi la Medgidia foştii jucători Dinescu şi Mocanu, pe care îi cunosc de pe vremea cînd eram junior. La Medgidia este un centru de pregătire excelent şi de aceea am ales şi eu să vin aici. Va fi dificil, dar, cu puţin noroc şi cu un puternic sprijin din tribune vom reuşi să rămînem în prima ligă”, a spus interul stînga George Chiran.