CSV 2004 Tomis - Medicina, episodul al III-lea

Sâmbătă, de la ora 20.00 (în direct la Neptun TV), CSV 2004 Tomis Constanţa va întâlni echipa CSU Medicina Tg. Mureş în etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin. Al doilea meci al cuplajului voleibalistic din Sala Sporturilor are o favorită certă în echipa constănţeană, care în acest sezon a mai întâlnit de două ori formaţia mureşeană şi a câştigat de fiecare dată cu 3:1, în cele două manşe din sferturile de finală ale Cupei României. „Dacă vom aborda meciul cu seriozitate şi vom fi concentrate, ni-l vom face uşor”, consideră căpitanul echipei constănţene, Claudia Gavrilescu. „Ne-au pus probleme şi aici, şi la ele acasă. Va fi un meci greu, pentru că Medicina este o echipă tânără, care luptă pentru fiecare minge”, afirmă extrema Cristina Cazacu.

Interesant este că antrenorul principal al oaspetelor, bulgarul Atanas Petrov, se află la a doua vizită pe care o efectuează la Constanţa în acest tur de campionat! Numit în funcţie la începutul acestei săptămâni, el a pregătit până în etapa a 6-a pe CSM Bucureşti, echipă de care s-a despărţit chiar după meciul pierdut cu 0:3 la Constanţa. Selecţionerul naţionalei feminine a României l-a înlocuit pe sârbul Milorad Kijac.

Tot sâmbătă, în etapa a 11-a din Divizia A1 la volei feminin, se mai joacă partidele Dinamo Bucureşti - CSM Sibiu (ora 16.00), SCM U. Craiova - U. Cluj (ora 17.00) şi CSM Bucureşti - Unic Piatra Neamţ (ora 18.00). Meciul Argeş Volei Piteşti - CS Volei Alba-Blaj, scor 0:3 (14:25, 9:25, 9:25), s-a jucat vineri, iar întâlnirea Ştiinţa Bacău - CSM Lugoj a fost amânată pentru sâmbăta viitoare. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 29p (setaveraj: 30:3); 2. Dinamo Bucureşti 24p (26:9); 3. CS Volei Alba-Blaj 23p/11j (26:16); 4. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 22p/9j (24:7); 5. CSM Bucureşti 17p (20:16); 6. CSU Medicina Tg. Mureş 15p (21:20); 7. SCM U. Craiova 15p (18:19); 8. Unic Piatra Neamţ 15p (15:18); 9. CSM Lugoj 9p (13:23); 10. CSM Sibiu 6p (11:25); 11. U. Cluj 5p (9:27); 12. Argeş Volei Piteşti 0p/10j (0:30).

ZAKOC CERE ÎNTĂRIRI PENTRU RETUR. Marţi, campioana României şi-a încheiat evoluţiile în Liga Campionilor, dar nu a fost eliminată din Cupele Europene, urmând să continue în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale). Pe 16 şi 23 ianuarie 2013, adică peste o lună, Tomis va întâlni echipa rusă Omichka Omsk, primul meci acasă. Antrenorul principal Darko Zakoc se gândeşte deja la această “dublă” cu echipa conaţionalului său Zoran Terzic, dar şi la returul campionatului, şi cere conducerii clubului constănţean întărirea lotului. Reamintim că formaţia de pe Litoral a abordat sezonul cu doar trei extreme, iar Natasa Sevarika este în continuare indisponibilă după accidentarea de la mijlocul lunii noiembrie. „Sevarika este la Belgrad, unde urmează un tratament. Deocamdată nu se poate prognoza când va reveni, aşteptăm să efectueze încă un RMN şi vom vedea atunci. Medicii din Serbia spun că nu este necesară operaţia, dar nu ştiu dacă ea va fi aptă de joc în ianuarie, la începutul returului. Urmează o pauză de o lună în care trebuie să facem ceva. Dacă nu, cu acest lot şi cu aceste probleme nu avem şanse să repetăm performanţa de anul trecut, când am jucat în semifinalele Cupei CEV”, a declarat Zakoc, care din 10 noiembrie are doar două opţiuni pentru cele două posturi de extremă, Cristina Cazacu şi Jasna Majstorovic. În Divizia A1, perioada de transferuri din iarnă se deschide pe 17 decembrie şi se încheie pe 11 ianuarie 2013, cu o zi înainte de startul returului. „Îmi doresc să întărim lotul, în special pentru postul de extremă, dar asta am mai spus-o şi la începutul acestui campionat. Am mai spus că lotul din acest sezon nu este acela pe care mi l-aş fi dorit, unele jucătoare nu au nivelul necesar pentru marea performanţă, dar asta e, nu a depins de mine. Aştept acum să văd ce va face conducerea clubului”, a încheiat Zakoc.