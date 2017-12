CSV 2004 Tomis, în aşteptarea “dublei” cu Uralochka

Formaţia feminină de volei CSV 2004 Tomis Constanţa rămâne doar cu un singur set cedat în întâlnirile disputate pe teren propriu în campionatul intern şi după etapa a 15-a a Diviziei A1. Învingătoare sâmbătă, cu 3:0, în duelul cu Ştiinţa Bacău, echipa constănţeană are o singură nemulţumire: nu are cu cine să se pregătescă pentru duelul cu Uralochka Ekaterinburg, din sferturile de finală ale Cupei CEV! „Nu putem spune că ne vor fi de ajutor aceste meciuri din campionat şi în cupele europene. Uralochka Ekaterinburg este o echipă complet diferită faţă de Ştiinţa Bacău. Au jucătoare foarte înalte, în primul rând, şi au un alt mod de a se apăra. Sunt foarte multe diferenţe în stilul de joc şi de aceea spun că nu ne sunt foarte utile aceste meciuri în campionat. Avem nevoie de băieţi la antrenamente pentru a ne obişnui cu puterea pe care o vom întâlni în meciul cu Uralochka”, spune antrenorul Aleksandar Boskovic. „Ne aşteptam la un meci mai strâns, dar am intrat foarte bine în joc, mai bine decât a făcut-o Ştiinţa şi asta a fost bine pentru noi. Bacău poate pune în orice moment probleme şi poate încurca orice echipă în lupta pentru titlu. Nu este o adversară pe care să o neglijezi, chiar dacă am bătut-o cu 3:0. Dar este greu să considerăm acest meci ca pe o pregătire utilă pentru partida cu Uralochka, o echipă care, din câte am văzut, are o forţă de atac impresionantă”, a spus şi universalul Tomisului, Katarina Barun. Cea mai titrată echipă din Europa, Uralochka Ekaterinburg, soseşte luna aceasta la Constanţa pentru prima manşă a sferturilor de finală din Cupa CEV, programată pe 17 februarie, de la ora 20.00, în Sala Sporturilor. Întâlnirea va fi arbitrată de Nikola Micevski (Macedonia) şi Yanick Chaladay (Franţa). Returul cu echipa antrenată de renumitul tehnician Nikolay Karpol va avea loc în Rusia, pe 23, 24 sau 25 februarie, şi va fi arbitrată de Vassilis Raptis (Grecia) şi Hans Almkvist (Suedia).