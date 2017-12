CSV 2004 Tomis, pe podium la finalul turului

CSV 2004 Tomis Constanţa va încheia turul Diviziei A1 la volei feminin abia în data de 9 ianuarie 2013, atunci când a fost reprogramată restanţa cu Argeş Volei Piteşti, contând pentru etapa a 7-a. Cu trei puncte aproape sigure în acest meci, voleibalistele constănţene vor încheia pe locul 2 în clasament, probabil la patru puncte de liderul Ştiinţa Bacău, care mai are de jucat restanţa cu CSM Lugoj, pe 22 decembrie. Bilanţul de nouă victorii şi două înfrângeri este satisfăcător pentru campioana ultimelor două ediţii, care în acest sezon de toamnă a avut multe probleme. Reamintim că pregătirile au fost reluate foarte târziu, practic antrenorii având la dispoziţie tot lotul cu mai puţin de o lună înaintea primului meci oficial! Tomis a pierdut în tur partidele jucate pe terenul principalalor rivale la titlu, 1:3 cu Dinamo Bucureşti şi 2:3 cu Ştiinţa Bacău.

„Nu suntem total mulţumite de evoluţiile noastre în turul campionatului, pentru că în sport nu este bine să crezi asta, că te culci pe o ureche, te relaxezi şi poţi să cobori panta. Suntem oarecum mulţumite şi dorim mai mult de acum încolo. Cursa pentru titlu rămâne dificilă, ca în fiecare an. De fiecare dată am terminat sezonul regulat pe locul 2, dar ulterior am reuşit să câştigăm titlul. Anul acesta, se pare, va fi greu să terminăm pe primul loc, dar sperăm cel puţin la locul 2 şi apoi la un nou titlu naţional”, a declarat Claudia Gavrilescu, căpitanul formaţiei constănţene. „Cred că bilanţul putea să fie mai bun, pentru că am pierdut cele două meciuri cu Bacăul şi Dinamo pe greşelile noastre. Măcar un punct sau două puteam să mai câştigăm în aceste două partide. Campionatul e lung şi se pot schimba multe. În ultimele două sezoane a fost la fel, cu echipa noastră pe locul 2 înainte de play-off, apoi campioană. Dacă totul o să fie bine, dacă vom ajunge la vârf de formă atunci când trebuie, cred că avem şanse să câştigăm anul acesta titlul şi Cupa României”, a spus antrenorul principal Darko Zakoc.

“Sirenele” vor primi liber pe 21 decembrie, urmând să revină la antrenamente pe 2 ianuarie. Anul 2013 va debuta cu un program foarte aglomerat, cu câte două meciuri pe săptămână începând cu data de 9 ianuarie, când are loc restanţa de la Mioveni, cu Argeş Volei Piteşti. Dacă Tomis va elimina pe Omichka Omsk şi se va califica în semifinalele Cupei CEV, atunci şi luna februarie va fi la fel de aglomerată!